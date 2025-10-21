Le soir des faits, Anisse D. était au téléphone avec Friha et était témoin de la dispute entre les deux sœurs. Selon ses dires, il demande à Frida de lui passer Dahbia qui «parlait comme si elle ne savait pas ce qu’il y avait» dans la malle.

Dahbia était, selon Anisse D., «pressée que ça passe vite». Elle avait «une voix pressée et stressée». Dans la soirée, il a tenté de rappeler Friha. Cette dernière n’a pas répondu car elle était, à ce moment-là, placée en garde à vue.