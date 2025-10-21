Toute l’actu en direct 24h/24
En directProcès du meurtre de Lola : les auditions de témoins, dont des proches de Dahbia Benkired, se poursuivent ce mardi

Le procès de Dahbia Benkired devrait prendre fin vendredi 24 octobre prochain. [Benoit PEYRUCQ / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
Au troisième jour du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le meurtre de Lola, 12 ans, le 14 octobre 2022, les auditions de témoins vont se poursuivre ce jour. La veille, ce sont Carime R., l'homme avec qui l'accusée s'est attablée après les faits, et Rachid N., un ami, qui ont été entendus. Suivez notre direct.
Déclaration
Dahbia Benkired «était pressée que ça passe vite

Le soir des faits, Anisse D. était au téléphone avec Friha et était témoin de la dispute entre les deux sœurs. Selon ses dires, il demande à Frida de lui passer Dahbia qui «parlait comme si elle ne savait pas ce qu’il y avait» dans la malle.   

Dahbia était, selon Anisse D., «pressée que ça passe vite». Elle avait «une voix pressée et stressée». Dans la soirée, il a tenté de rappeler Friha. Cette dernière n’a pas répondu car elle était, à ce moment-là, placée en garde à vue. 

Déclaration
«J’ai compris que Dahbia avait commis l’irréparable»

Anisse D. explique à la barre qu’il avait que le corps de Lola se cachait dans la malle le lendemain des faits, en tapant des «mots-clés» sur Internet. «J'ai tapé sur Internet 'valise', 'Rue Manin', '19e', et j'ai compris qu'elle avait commis l'irréparable», dit-il.  

Déclaration
«J’ai entendu un cri»

Anisse D. est revenu sur le jour des faits, indiquant avoir reçu un appel de la sœur de Dahbia Benkired, Frida, sur l’application Snapchat. Celle-ci était «en pleurs, c’est quand elle a vu la valise», en parlant de la malle qui contenait le corps de Lola. 

«J’ai entendu un cri», a-t-il dit, ajoutant que Friha lui avait expliqué que sa sœur Dahbia était «folle». L’homme pensait qu’il s’agissait du corps de l’ex-compagnon de l’accusée Mustapha. 

«Je lui ai dit de monter chez elle, de fermer à clé. C’est là que Friha a vu l’état de sa maison, l’eau dans la baignoire…», a ajouté Anisse D. 

Déclaration
«J’ai vu la dégradation», affirme Anisse D., une connaissance de Dahbia Benkired

A la barre, Anisse D., une connaissance de l’accusée, est actuellement entendu. Il affirme avoir «vu la dégradation» de Dahbia Benkired. «J’ai entendu par sa sœur qu’elle a commencé à se dégrader un petit peu après la mort de ses parents», dit-il. 

Alerte
L'audience est ouverte

L'audience est ouverte par le président. 

Beaucoup de public, pas assez de places

Comme la veille, plusieurs personnes sont venues assister au troisième jour du procès. Néanmoins, et alors que le public est nombreux, la salle Victor Hugo est trop petite et ne dispose que de 16 places. Pas assez pour accueillir tout ce monde. 

Des auditions de témoins sont prévues ce jour

Au lendemain des auditions de Carime R., l'homme avec qui l'accusée s'est attablée après les faits, et Rachid N., un ami de Dahbia Benkired, d'autres témoins vont être entendus ce mardi à la cour d'assises de Paris. 

Une troisième journée du procès s'ouvre ce mardi

Ce mardi s'ouvre la troisième journée du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le meurtre et le viol de Lola, 12 ans, en octobre 2022. Ce procès devrait prendre fin vendredi 24 octobre prochain. 

