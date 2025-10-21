Troyes : un suspect interpellé après une agression mortelle au couteau

Un homme a été tué par arme blanche lundi, dans le centre-ville de Troyes. Un suspect a été placé en garde à vue.

Malgré une prise en charge médicale rapide, un homme poignardé lundi, en plein centre-ville à Troyes (Aube), est décédé. Le parquet a annoncé l'interpellation d'un suspect et a écarté a priori l'hypothèse d'un acte «à caractère terroriste».

Selon la procureure de Troyes, Isabelle Verissimo, la victime, âgée d'une quarantaine d'années, présentait «une plaie importante à la gorge». L'agression a eu lieu place de la Libération, en plein après-midi, et le suspect a pris la fuite après les faits.

Ce dernier, âgé de 48 ans et originaire de Troyes, a toutefois été interpellé quelques rues plus loin, avant d'être placé en garde à vue. Un couteau était en sa possession.

Bien que le mobile «ne soit pas clairement établi» pour l'heure, Isabelle Verissimo a affirmé qu'«aucun élément ne laisse à penser à un acte à caractère terroriste».

Dans un communiqué, le maire LR de la ville, François Baroin, a demandé à ce que «toute la lumière» soit faite «sur cet acte de violence odieux». Il a remercié «les forces de sécurité et de secours qui ont permis l'interpellation rapide de l'auteur présumé des faits et la sécurisation de la zone».