Abattage d'un olivier en mémoire d'Ilan Halimi : deux frères jugés ce mercredi

Les deux frères jumeaux tunisiens qui avaient été interpellés mercredi 27 août dans le cadre de l’affaire de l’abattage d’un olivier rendant hommage à Ilan Halimi, comparaissent ce jour devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Un jugement attendu. Les deux individus qui avaient été interpellés à Epinay-sur-Seine (93) dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de l’abattage de l’olivier rendant hommage à Ilan Halimi, dans la nuit du 13 au 14 août, comparaissent ce 22 octobre devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Selon le parquet local, contacté par CNEWS après les faits, les deux mis en cause avaient été placés en détention provisoire.

Ces deux frères sont ainsi jugés ce jour pour des faits qualifiés de «destruction de bien aggravée et violation de monument dédié à la mémoire des morts commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion».

Selon des sources policières à CNEWS, ils sont sans domicile fixe et de nationalité tunisienne. Les suspects sont connus des services de police notamment pour vol et violences.

«La Nation n’oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif»

Plusieurs personnalités politiques, dont le président de la République Emmanuel Macron, avaient fermement condamné l’abattage de l’olivier, planté en 2011, en hommage à Ilan Halimi.

Abattre l’arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c’est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n’en sera rien : la Nation n’oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif.



Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine.



«Abattre l’arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c’est chercher à le tuer une deuxième fois», avait écrit le chef de l’Etat sur le réseau social X, avant d'ajouter : «La Nation n’oubliera pas cet enfant de France mort parce que juif».

Ilan Halimi avait été enlevé par le «gang des barbares» le 20 janvier 2006. Lorsqu’il avait été retrouvé, il était nu, bâillonné, menotté et portait des traces de tortures et de brûlures. Il avait succombé pendant son transfert à l’hôpital.

Pour rappel, en 2019, deux autres arbres plantés en hommage à Ilan Halimi avaient été vandalisés à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, où il avait été retrouvé agonisant au bord d'une voie ferrée.