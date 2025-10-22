Meurtre de Lola : l'accusée Dahbia Benkired interrogée ce mercredi par la cour d'assises de Paris

A deux jours de la fin du procès du meurtre de Lola, l’accusée Dahbia Benkired sera entendue ce mercredi après-midi. La veille, ce sont des proches et connaissances de cette Algérienne de 27 ans qui avaient été entendus.

L'accusée dévoilera-t-elle, enfin, le mobile du meurtre ? Après les auditions de témoins ces deux derniers jours, l’accusée Dahbia Benkired doit être interrogée sur le meurtre de Lola ce mercredi 22 octobre par la cour d’assises de Paris. Au cours de cette audition, prévue dans l'après-midi, elle devrait être entendue sur le déroulé des faits.

Pour rappel, l'affaire a démarré le 14 octobre 2022, dans le 19e arrondissement de Paris, lorsque la jeune Lola n’est pas rentrée du collège Georges Brassens, où elle était scolarisée. Le père de la jeune fille, gardien de la résidence, s’est alors mis à sa recherche. En regardant les images de vidéosurveillance, il s’est rendu compte que sa fille était entrée dans le hall de l'immeuble vers 15h15 avec Dahbia Benkired.

Cette dernière est sortie de l’immeuble peu avant 17h, en tirant une imposante malle recouverte d'une couverture. Celle-ci contenait en réalité le cadavre de Lola. A la suite de cette découverte macabre, la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris s'était mobilisée, parvenant à interpeller rapidement la suspecte dès le samedi 15 octobre, à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine.

Née en 1998, cette femme, de nationalité algérienne, était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) au moment des faits. Elle était en réalité entrée légalement en France en 2016, soit six ans avant les faits, avec un titre de séjour d’étudiant.

Au cours de sa garde à vue, Dahbia Benkired était passée aux aveux, racontant avoir «entraîné la victime jusqu'à l'appartement de sa sœur, vivant dans le même immeuble que l'enfant, elle lui aurait imposé de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère sexuel et d'autres violences ayant entraîné la mort et elle aurait dissimulé le corps dans la caisse», selon le communiqué diffusé par la procureure de la République de Paris Laure Beccuau.

«38 plaies» constatées dans le dos de Lola

L’experte légiste ayant autopsié le corps de Lola a été entendue au procès lundi, confirmant la mort par asphyxie mécanique de la jeune fille de 12 ans. Selon elle, le visage de la victime était «complètement recouvert de scotch, le nez et la bouche étaient complètement obstrués par le scotch».

L’experte a indiqué également avoir observé «une grande plaie profonde au niveau du visage» de Lola. Au total, la médecin légiste a constaté «38 plaies» dans le dos de la jeune fille.

Alors que l’experte légiste avait évoqué des lésions «ano-rectales», synonyme de viol, Dahbia Benkired a nié les pénétrations relevées sur le corps de Lola. «Je lui ai touché les seins, mais rien d’autre (…) Je l’ai pas fait, si je l’avais fait, je l’aurais dit» (sic), a-t-elle dit.

Dans l’après-midi du lundi 20 octobre, plusieurs connaissances de Dahbia Benkired avaient été entendues. Parmi elles figurent Carime R., l'homme avec qui l'accusée s'est attablée après les faits.

A la cour d’assises, cet homme, à qui Dahbia Benkired a dit qu’elle vendait «un rein», est revenu sur cette scène s’étant déroulé dans le bar Le Rallye. «Je ne peux pas te montrer ici. J'ai des trucs à vendre, c'est intéressant à vendre», insistait alors Dahbia Benkired avant de demander à Carime R. d’ouvrir la malle contenant le corps sans vie de Lola et de regarder par lui-même.

«Je sais que j’ai tué un bébé, un ange»

«Je regarde par moi-même. J'ai mis ma main, j'ai soulevé et j'ai senti une forte odeur de javel», explique-t-il. L'homme dit ensuite avoir repéré une grosse couverture : «Je vois une mini-tâche de sang qui a été effacée. Et là, je suis choqué, je la regarde et je lui dis : "c'est un corps dedans ?"». «Tu crois que je fais quoi ?», lui aurait répondu Dahbia Benkired, selon ses dires.

Interrogé pour savoir s’il avait touché le contenu de la malle, ce témoin a indiqué : «Oui, pour voir si c’était dur ou pas». A la suite de cela, il raconte avoir «senti un truc un peu mou». «C’était inimaginable pour moi, inconcevable, que cela soit un corps», a-t-il reconnu.

Interrogée lundi par le président, Dahbia Benkired a affirmé qu’elle voulait «laisser le corps de Lola quelque part et partir». «Je ne voulais pas enterrer le corps. Je voulais juste m’en débarrasser, le laisser quelque part et partir», a-t-elle raconté. Depuis son box, l’accusée a dit savoir «que j’ai tué un bébé, un ange. Au jour d’aujourd’hui, elle doit être au paradis».

D’après son récit, l’accusée aurait pris 3 Lyrica (traitement pour l’épilepsie et les troubles anxieux) la veille des faits. «Le lendemain, j’ai pété un plomb», a-t-elle poursuivi. Lorsque le président lui a demandé le lien entre son usage de Lyrica et le meurtre de Lola, l’accusée a répondu : «Je n’étais pas moi-même. Je me suis laissée faire».

Mardi 21 octobre, c’est une autre connaissance de Dahbia Benkired qui a affirmé, à la barre, que l’accusée «n’était pas dans son état normal» le soir des faits. «Après un truc comme ça, tu pars, mais tu ne restes pas là, à dormir», a-t-il déclaré avant d’ajouter : «Pour moi, elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait».