Le 7 mars 2024, Dahbia Benkired a envoyé une lettre à la juge d’instruction après le décès du père de Lola. «Je suis au courant du décès du papa de Lola. Cela me rend triste d'être à l'origine de sa mort. Paix à son âme».

Interrogé sur cette lettre et s’il y voit une sorte d'empathie ou une prise de considération chez l’accusée, le psychologue répond. «Il peut y avoir une prise de considération et le faite qu’elle se sente responsable de cette mort. Cela peut être la manifestation de plein d’autres choses (…) Le sens qu’elle y met c’est la mort du père de Lola. Elle se met en tant que responsable directe de cette mort. Cela peut manifester un début de prise en considération de sa responsabilité», a-t-elle dit.