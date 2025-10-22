L'audience est suspendue. Elle reprendra à 14h avec l'audition des parties civiles et l'interrogatoire de Dahbia Benkired.
Dahbia Benkired a déclaré que sa soeur Friha était en «colère» contre elle pour «ce qu'elle a fait». «Mustapha parle beaucoup avec Friha. Il dit beaucoup de choses sur moi. (…) Ma sœur est en colère contre moi par rapport à ce que j’ai fait. Elle ne comprend pas. Mustapha n’a pas raconté ma version, hier, à ma sœur», a-t-elle dit.
«C’est Dieu qui décide de prendre notre âme», a déclaré Dahbia Benkired. Le président lui demande alors si «dans le cas du meurtre, c’est Dieu qui décide aussi». Elle répond : «Bien sur que c’est lui», en parlant de «paradis» et d'«enfer». Elle dit faire ses prières et demander pardon à Dieu.
Dahbia Benkired déclare : «Je ressemble beaucoup à ma mère. Quand elle avait le cancer, elle n’avait plus de cheveux. Je me suis rasée la tête pour rassembler à ma mère». «Le manque que j’ai par rapport à ma mère, quand je me regarde dans le miroir, je revois ma mère», a-t-elle ajouté.
Au début de sa détention, Dahbia Benkired mangeait la poussière et avait légèrement dégradé le mur de sa cellule en le creusant pour récupérer le plâtre. L’accusée dit ne pas se souvenir de ces déclarations.
L'accusée Dahbia Benkired, habillée en sweat blanc, s'exprime sur sa détention. «C'était très dur au début. Avec le temps j'ai eu un contact avec ma soeur. Cela m'a fait un peu de bien de lui parler. (...) Je n'ai pas trop d'intimité. C'est très dur».
«Je me faisais insulter (par les voisines en détention) par les fenêtres au début», a-t-elle dit.
Invitée à réagir à ce que le psychologue a dit, Dahbia Benkired a dit qu'elle n'a «pas tout retenu» car elle a «du mal à comprendre le français parfois». Interrogée si elle consulte un psychologue en détention, elle répond : «C'est rare».
Le 7 mars 2024, Dahbia Benkired a envoyé une lettre à la juge d’instruction après le décès du père de Lola. «Je suis au courant du décès du papa de Lola. Cela me rend triste d'être à l'origine de sa mort. Paix à son âme».
Interrogé sur cette lettre et s’il y voit une sorte d'empathie ou une prise de considération chez l’accusée, le psychologue répond. «Il peut y avoir une prise de considération et le faite qu’elle se sente responsable de cette mort. Cela peut être la manifestation de plein d’autres choses (…) Le sens qu’elle y met c’est la mort du père de Lola. Elle se met en tant que responsable directe de cette mort. Cela peut manifester un début de prise en considération de sa responsabilité», a-t-elle dit.
L'expert explique que «dans ses déclarations (Dahbia Benkired), il y a une mise à distance, une froideur affective. On ne peut pas accepter l’émotion chaude. (…) Il y a une manifestation de l’attitude défensive».
A la barre, le psychologue est interrogé par l’avocat général : «On sait qu’il y a eu des actes de violences du vivant de la jeune fille (…) Est-ce que le sadisme peut intervenir par cette voie-là, est-ce que les coups portés sur l'enfant, ça dit quelque chose sur ce sadisme, sur cette volonté de faire souffrir l'autre ?»
A cette question, l’expert répond : «Il y a un plaisir presque sexuel des sévices infligés à quelqu'un. Le sadisme sexuel est quelque chose d'assez rare. Elle dira que c'est quand Lola était morte qu'elle a mis ces coups de couteau et de ciseaux».
Alors que Dahbia Benkired a indiqué que «ce sont des échanges de SMS entre elle et son ex-compagnon Mustapha M.» qui l’ont amené à commettre le meurtre, le psychologue a affirmé que «Lola a été le réceptacle de cette colère-là». «Quand on perd l'objet de l'amour investi, il y a la volonté de prendre sa revanche (...) Lola Daviet est une victime par procuration de la colère qu'elle avait contre Mustapha M.», a-t-il dit.
Après avoir tué Lola, Dahbia Benkired a transporté le corps de l’enfant dans une malle. Au cours de son examen, elle a refusé de répondre. «C’est un aspect qui reste flou. Ce n’est pas très bien obtenu», a déclaré le psychologue.
Selon lui, le nombre de coups portés à Lola pourrait être une tentative de Dahbia Benkired d’«exprimer de la colère».
Concernant le transport du corps de Lola dans une malle, il pourrait s’agir d’une «tentative de dissimuler le corps». «Il y a des incohérences dans son parcours (…) Je n’ai pas pu obtenir des éléments de réponses», a dit l’expert.
A la barre, le psychologue explique qu’«on ne retrouve pas de sadisme sexuel» dans les propos de Dahbia Benkired. «Il ne ressortait pas de prise de plaisir dans les actes sexuels», a-t-il ajouté.
Pour l’expert, l’accusée a eu une «réaction chaîne» lors du meurtre de Lola, c’est-à-dire : «constater l’horreur, ce qu’on a fait», «faire taire l’enfant», «dissimuler le corps» et enfin «une errance».
Le psychologue a été interrogé sur les troubles de personnalité schyzothipiques et les troubles de personnalité psychopathiques qui ont été relevés chez Dahbia Benkired. Il a ainsi abordé la «psychopathie» de l’accusée, citant par exemple un «mode de vie antisocial», et une «errance».
Sur les troubles de personnalité schyzothipiques, il déclaré qu’il ne «s’agit pas de la schizophrénie, c’est plus l’état d’avant».
Interrogée par l'expert sur le meurtre de Lola lors de son examen, Dahbia Benkired a déclaré : «Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. Le pire, c’est qu’après je suis allée au tabac. J’étais normale. Pourquoi ils m’ont fait ça ?»
Selon l’expert, Dahbia Benkired a déclaré qu’elle avait prélevé du sang de l’enfant qu’elle avait mis dans une bouteille avec de l’eau avant de boire le liquide. «J’en suis pas fière de ce que j’ai fait, mais j’étais droguée avant», a-t-elle commenté lorsqu’elle a été examinée par l’expert.
Attention par ailleurs, ces éléments n’ont jamais été confirmés.
L’expert décrit une forme «d’errance» de Dahbia Benkired, citant des «bizarreries du discours», une «hypersensibilité à la critique» ainsi qu’une «dimension de narcissisme». L’expert évoque notamment les cheveux rasés partiellement de l’accusée ou encore le fait qu’elle se lave en détention avec du liquide vaisselle. Il relève également la présence de «traits psychotiques» chez l’accusée.
Nicolas Estano a évoqué, à la barre, une arrivée «compliquée» de Dahbia Benkired sur le territoire français, notamment en raison de «conditions d’hébergement difficiles».
A la barre, Nicolas Estano explique qu’il n’a pas trouvé, lorsqu’il a examiné Dahbia Benkired «d’éléments par rapport à une maladie psychiatrique franche». L’accusée avait tout de même «une froideur affective». Elle a déclaré au psychologue avoir été «violée par un voisin» , tout en racontant les maltraitances vécues de la part de ses tantes et de son père.
L’expert psychologue explique également que le «décès de ses parents» a été «extrêmement mal vécu» par l’accusée. Cette dernière a également connu un «parcours scolaire moyen».
Nicolas Estano, psychologue clinicien à l’unité de psychiatrie et de psychologie légales de Ville-Évrard, est appelé à la barre. Il a examiné l'accusée Dahbia Benkired quatre fois. Au cours du dernier examen, lorsque l'accusée était en détention, il déclare qu'elle a eu «un discours fluide» mais qu'elle se perdait parfois.
Au troisième jour des débats devant la cour d'assises de Paris ce mardi, une théorie s'est évaporée: «l'ensorcellement» de Dahbia Benkired, tel qu'elle l'avait elle-même formulé lors de l'instruction.
À l'été 2022, une connaissance, Fatah A., lui aurait fait boire de «l'eau de mort» et aurait procédé à des cérémonies occultes «dans les cimetières».
Interrogée sur «L'eau de mort», une bouteille bue trois mois avant le crime, l'accusée admet finalement qu'elle «ignore ce qu'il y avait à l'intérieur».
Sur les visites de cimetières, elle indique qu’«en fait , c'est la maison de Fatah A. qui ressemblait à un cimetière». Et enfin, sur les rites sataniques dans des églises qu’elle racontait lors de son audition, ce n’est finalement qu’une visite au Sacré-Cœur.
Il n'empêche : lorsque le président redemande à Dahbia Benkired si «c'est la relation avec Fatah qui a fait ce que vous avez commis» - elle persiste : «En tout cas, ça fait partie de ça».
Le procès du meurtre de Lola, jeune collégienne de 12 ans dont le corps a été retrouvé caché dans une malle dans un hall d'immeuble du 19e arrondissement de Paris, arrive ce mercredi 22 octobre à son quatrième jour.
Au cours de celui-ci, c'est sa meurtrière présumée Dahbia Benkired qui doit être interrogée par la cour d'assises de la capitale.
Cette Algérienne de 27 ans est décrite comme une sans domicile fixe, née en Algérie en 1998. L'accusée est arrivée légalement en France en 2016. Elle a déclaré aux enquêteurs, lors de son audition, qu'elle souhaitait rejoindre la France pour obtenir un CAP en restauration, ce qui lui a permis d'avoir un visa étudiant.
Alors qu’elle ne possédait plus de titre de séjour, elle a été arrêtée le 21 août 2022 par la police aux frontières de l’aéroport d’Orly. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avait été émise à son encontre par la préfecture de police, mais celle-ci ne lui avait pas été notifiée lors du contrôle de son identité, avait appris CNEWS à l'époque des faits (la notification se fait à l’oral, par un policier ou un interprète). Le document n’avait donc aucune valeur juridique et administrative pour la contraindre à partir de France.
En cette 4e journée du procès de Dahbia Benkired, c'est un expert psychologue qui doit être entendu ce mercredi matin.
Nous sommes au Palais de Justice de Paris pour le quatrième jour du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le viol et le meurtre de Lola, 12 ans, à Paris en octobre 2022.
L'accusée doit être interrogée par la cour cet après-midi. Retrouvez notre article ici.