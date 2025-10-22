Procès du meurtre de Lola : «Des traits psychopathiques à un niveau élevé» observés chez l’accusée

Ce mercredi 22 octobre, Nicolas Estano, psychologue clinicien à l’unité de psychiatrie et psychologie légales de Ville-Evrard, a été auditionné. Cet expert, ayant examiné Dahbia Benkired à quatre reprises, a constaté «des traits psychopathiques à un niveau élevé» chez l’accusée.

Au quatrième jour du procès du meurtre de Lola, Nicolas Estano, psychologue clinicien à l’unité de psychiatrie et psychologie légales de Ville-Evrard (Seine-Saint-Denis), a été appelé à la barre. Il a en effet examiné Dahbia Benkired quatre fois, notamment en détention. Au cours de son dernier examen, l’accusée a eu «un discours fluide» mais se perdait parfois, selon ses explications.

L’expert a constaté toutefois la présence de «traits psychopathiques à un niveau élevé» chez Dahbia Benkired. Selon lui, l’accusée a affiché une forme d’«errance». Il a également cité des «bizarreries du discours», une «hypersensibilité à la critique» et une «dimension de narcissisme».

Des «bizarreries» qui se sont poursuivies en détention. En effet, au cours de celle-ci, Dahbia Benkired s’est lavée avec du liquide vaisselle. Elle a également déclaré avoir prélevé du sang de Lola qu’elle avait mis dans une bouteille avec de l’eau avant de boire le liquide. «Je n’en suis pas fière de ce que j’ai fait, mais j’étais droguée avant», a-t-elle commenté lorsqu’elle a été examinée. Ce dernier élément, raconté par l’accusée, n’a jamais été confirmé.

Interrogée par l’expert sur le mobile du meurtre, Dahbia Benkired a déclaré : «Je ne sais pas pourquoi j’ai fait cela. Le pire, c’est qu’après, je suis allée au tabac. J’étais normale», a-t-elle dit lors de son examen.

A la barre, Nicolas Estano explique que l’accusée souffre de troubles de personnalité schizothipiques et de troubles de personnalité psychopathiques. «Il ne s’agit pas de la schizophrénie, c’est plus l’état d’avant», dit-il.