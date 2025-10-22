Le psychologue a été interrogé sur les troubles de personnalité schyzothipiques et les troubles de personnalité psychopathiques qui ont été relevés chez Dahbia Benkired. Il a ainsi abordé la «psychopathie» de l’accusée, citant par exemple un «mode de vie antisocial», et une «errance».
Sur les troubles de personnalité schyzothipiques, il déclaré qu’il ne «s’agit pas de la schizophrénie, c’est plus l’état d’avant».
Interrogée par l'expert sur le meurtre de Lola lors de son examen, Dahbia Benkired a déclaré : «Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. Le pire, c’est qu’après je suis allée au tabac. J’étais normale. Pourquoi ils m’ont fait ça ?»
Selon l’expert, Dahbia Benkired a déclaré qu’elle avait prélevé du sang de l’enfant qu’elle avait mis dans une bouteille avec de l’eau avant de boire le liquide. «J’en suis pas fière de ce que j’ai fait, mais j’étais droguée avant», a-t-elle commenté lorsqu’elle a été examinée par l’expert.
Attention par ailleurs, ces éléments n’ont jamais été confirmés.
L’expert décrit une forme «d’errance» de Dahbia Benkired, citant des «bizarreries du discours», une «hypersensibilité à la critique» ainsi qu’une «dimension de narcissisme». L’expert évoque notamment les cheveux rasés partiellement de l’accusée ou encore le fait qu’elle se lave en détention avec du liquide vaisselle. Il relève également la présence de «traits psychotiques» chez l’accusée.
Nicolas Estano a évoqué, à la barre, une arrivée «compliquée» de Dahbia Benkired sur le territoire français, notamment en raison de «conditions d’hébergement difficiles».
A la barre, Nicolas Estano explique qu’il n’a pas trouvé, lorsqu’il a examiné Dahbia Benkired «d’éléments par rapport à une maladie psychiatrique franche». L’accusée avait tout de même «une froideur affective». Elle a déclaré au psychologue avoir été «violée par un voisin» , tout en racontant les maltraitances vécues de la part de ses tantes et de son père.
L’expert psychologue explique également que le «décès de ses parents» a été «extrêmement mal vécu» par l’accusée. Cette dernière a également connu un «parcours scolaire moyen».
Nicolas Estano, psychologue clinicien à l’unité de psychiatrie et de psychologie légales de Ville-Évrard, est appelé à la barre. Il a examiné l'accusée Dahbia Benkired quatre fois. Au cours du dernier examen, lorsque l'accusée était en détention, il déclare qu'elle a eu «un discours fluide» mais qu'elle se perdait parfois.
Il est 9h37, l'audience est ouverte.
Au troisième jour des débats devant la cour d'assises de Paris ce mardi, une théorie s'est évaporée: «l'ensorcellement» de Dahbia Benkired, tel qu'elle l'avait elle-même formulé lors de l'instruction.
À l'été 2022, une connaissance, Fatah A., lui aurait fait boire de «l'eau de mort» et aurait procédé à des cérémonies occultes «dans les cimetières».
Interrogée sur «L'eau de mort», une bouteille bue trois mois avant le crime, l'accusée admet finalement qu'elle «ignore ce qu'il y avait à l'intérieur».
Sur les visites de cimetières, elle indique qu’«en fait , c'est la maison de Fatah A. qui ressemblait à un cimetière». Et enfin, sur les rites sataniques dans des églises qu’elle racontait lors de son audition, ce n’est finalement qu’une visite au Sacré-Cœur.
Il n'empêche : lorsque le président redemande à Dahbia Benkired si «c'est la relation avec Fatah qui a fait ce que vous avez commis» - elle persiste : «En tout cas, ça fait partie de ça».
Le procès du meurtre de Lola, jeune collégienne de 12 ans dont le corps a été retrouvé caché dans une malle dans un hall d'immeuble du 19e arrondissement de Paris, arrive ce mercredi 22 octobre à son quatrième jour.
Au cours de celui-ci, c'est sa meurtrière présumée Dahbia Benkired qui doit être interrogée par la cour d'assises de la capitale.
Cette Algérienne de 27 ans est décrite comme une sans domicile fixe, née en Algérie en 1998. L'accusée est arrivée légalement en France en 2016. Elle a déclaré aux enquêteurs, lors de son audition, qu'elle souhaitait rejoindre la France pour obtenir un CAP en restauration, ce qui lui a permis d'avoir un visa étudiant.
Alors qu’elle ne possédait plus de titre de séjour, elle a été arrêtée le 21 août 2022 par la police aux frontières de l’aéroport d’Orly. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avait été émise à son encontre par la préfecture de police, mais celle-ci ne lui avait pas été notifiée lors du contrôle de son identité, avait appris CNEWS à l'époque des faits (la notification se fait à l’oral, par un policier ou un interprète). Le document n’avait donc aucune valeur juridique et administrative pour la contraindre à partir de France.
En cette 4e journée du procès de Dahbia Benkired, c'est un expert psychologue qui doit être entendu ce mercredi matin.
Nous sommes au Palais de Justice de Paris pour le quatrième jour du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le viol et le meurtre de Lola, 12 ans, à Paris en octobre 2022.
L'accusée doit être interrogée par la cour cet après-midi.