Le procès du meurtre de Lola, jeune collégienne de 12 ans dont le corps a été retrouvé caché dans une malle dans un hall d'immeuble du 19e arrondissement de Paris, arrive ce mercredi 22 octobre à son quatrième jour.

Au cours de celui-ci, c'est sa meurtrière présumée Dahbia Benkired qui doit être interrogée par la cour d'assises de la capitale.

Cette Algérienne de 27 ans est décrite comme une sans domicile fixe, née en Algérie en 1998. L'accusée est arrivée légalement en France en 2016. Elle a déclaré aux enquêteurs, lors de son audition, qu'elle souhaitait rejoindre la France pour obtenir un CAP en restauration, ce qui lui a permis d'avoir un visa étudiant.

Alors qu’elle ne possédait plus de titre de séjour, elle a été arrêtée le 21 août 2022 par la police aux frontières de l’aéroport d’Orly. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avait été émise à son encontre par la préfecture de police, mais celle-ci ne lui avait pas été notifiée lors du contrôle de son identité, avait appris CNEWS à l'époque des faits (la notification se fait à l’oral, par un policier ou un interprète). Le document n’avait donc aucune valeur juridique et administrative pour la contraindre à partir de France.

