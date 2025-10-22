«On a compris que vous avez une vie difficile et que vous avez perdu vos parents, on a compris que vous êtes dans la drogue. On a compris que vous êtes dans la prostitution, que l’on vous a peut-être violée. Je tiens à rappeler qu’il y a quelques années j’ai perdu mon père dans un accident de la route. Mon choix était d’avancer. Ensuite, j’ai perdu mon parrain, mon choix était d’avancer. (…) nous étions tous là à côté de ma grand-mère».

«Vous nous avez volé Lola d’un meurtre atroce, on est resté debout, la vie nous a encore accablé sur notre sort. On continue d’avancer. On entend les circonstances du drame, on n’arrête pas de se mettre à la place de ce que Lola a pu vivre, et pourtant on est là à entendre vos excuses. Malgré les aléas de la vie, on a fait le choix d’avancer. Depuis quelques temps, on vous entend parce que vous vous êtes fait violer, ou votre ex-conjoint était violent avec vous, etc… vous vous êtes défoulé sur une petite fille qui n’a rien demandé. Je vous pose la question : on vous a forcé à faire ça ? Ou c’était votre choix ? Tout ça pour dire que les choix, on les fait nous-mêmes».