L'audience reprend, place à l'interrogatoire de l'accusée, Dahbia Benkired.
L'audience est suspendue, on va poursuivre ensuite avec l'interrogatoire de l'accusée.
«Je n'arrive pas à pleurer en public, mais quand je suis tout seul je le fais. Je suis touchée par ce qu'ils ont dit, je demande encore pardon et c'est sincère. Je lui (Lola) ai simplement demandé de m'aider à porter des valises et elle m'a suivi».
Le président partage une photo de la porte scellée où habitait Friha et Dahbia. Un policier avait découvert une peluche et un mot sur cette porte. Ceux-ci avaient été déposés par Yohan, le père de Lola.
«Je n’attends plus la vérité. Avec tout ce qu’elle (Dahbia) raconte, elle raconte plusieurs histoire. On veut savoir la vérité, et je sais que je ne l’aurai pas». «J'ai entièrement confiance en vous pour le verdict de fin», rajoute-t-il.
«J’en ai rien à foutre (des explications de Dahbia, le fait qu’elle prenne de la drogue, et tout ce qu’elle a raconté). C’est toute une famille qu’elle a fait pleurer, qu’elle fait toujours pleurer maintenant. Elle a tué une fille, un père, même si elle n’a pas… vous m’avez compris. C’est tout ce que j’ai à dire».
«Je remercie ma mère d’être toujours là pour moi, j’essaye de faire la même chose pour elle, d’être là au maximum (il s’adresse à sa mère). Je t’aime, je voulais que tu le saches», déclare-t-il dans une grande émotion.
«Ma grand-mère est atteinte d’Alzheimer, on lui a annoncé (le meurtre de Lola) avec toute la famille (…) Cette histoire a aggravé son Alzheimer»
«A la base, je ne suis pas trop sentimental, je suis plutôt réservé. Avec ma sœur on se chamaillait beaucoup, comme une relation frère et sœur. Je la chamaillais beaucoup sur sa date de naissance, 2010. Je me suis fait tatoué son prénom, avec sa date de naissance et son signe astrologique», déclare-t-il, avant de poursuivre : «Pendant que je suis chez le coiffeur, il y a un monstre qui fait des choses à ma sœur».
«On a compris que vous avez une vie difficile et que vous avez perdu vos parents, on a compris que vous êtes dans la drogue. On a compris que vous êtes dans la prostitution, que l’on vous a peut-être violée. Je tiens à rappeler qu’il y a quelques années j’ai perdu mon père dans un accident de la route. Mon choix était d’avancer. Ensuite, j’ai perdu mon parrain, mon choix était d’avancer. (…) nous étions tous là à côté de ma grand-mère».
«Vous nous avez volé Lola d’un meurtre atroce, on est resté debout, la vie nous a encore accablé sur notre sort. On continue d’avancer. On entend les circonstances du drame, on n’arrête pas de se mettre à la place de ce que Lola a pu vivre, et pourtant on est là à entendre vos excuses. Malgré les aléas de la vie, on a fait le choix d’avancer. Depuis quelques temps, on vous entend parce que vous vous êtes fait violer, ou votre ex-conjoint était violent avec vous, etc… vous vous êtes défoulé sur une petite fille qui n’a rien demandé. Je vous pose la question : on vous a forcé à faire ça ? Ou c’était votre choix ? Tout ça pour dire que les choix, on les fait nous-mêmes».
Thomas : «Nous nous sommes réunis hier soir pour essayer d’évoquer nos souvenirs. Depuis le début on parle beaucoup de cette personne (Dahbia), à qui j’ai l’impression qu'on cherche de nombreuses excuses, alors que pour moi il n'y en a pas».
Rudy s’adresse à Dahbia : «Je voudrais que, dans les prochains jours, vous assumez vos actes, sans vous cacher derrière une liste mensonges plus absurdes les uns que les autres»
«Depuis son drame, on fait tout pour Delphine, on vit Delphine, on essaye de comprendre Delphine».
«Je t’aime tant, je serai toujours là pour toi. Il est évident que je ne veux que ton bien être et celui de Thibault», dit Sabine à Lola, les larmes aux yeux. Les deux sœurs se prennent ensuite dans les bras.
«La date du 14 octobre 2022 restera, pour moi et ma famille, celle de l’anéantissement (...) Nous n’étions pas prêts. D’ailleurs comment peut-on l’être, et pourquoi ?».
A l’institut médico-légal : «On la verra qu’à travers une vitre, Lola était face à nous sans qu'aucune autre marque de violence n'apparaisse (…) Delphine était autorisée à rejoindre Lola de l’autre côté sans pour autant pouvoir la toucher», déclare la tante de Lola.
La mère de Lola n'arrête pas de dire «Pourquoi, pourquoi, pourquoi». «J'aimerais savoir pourquoi, cela m'aiderait un peu à me soulager, de savoir pourquoi. Mais, je ne serai jamais soulagée». Elle quitte la barre, reprend sa place. Son fils Thibault la prend dans les bras, elle est en larmes. C'est désormais la tata de Lola qui prend la parole.
Le président demande à la mère de Lola de décrire le caractère de la fillette : «Un caractère bien trempé, très joviale, elle ne manquait pas de respect aux personnes adultes. Elle savait faire la part des choses avec tout le monde», décrit-elle. «Excusez-moi, j’ai du mal à parler de Lola au passé, je crois que je ne m’en remettrai jamais. On a du mal à admettre et à comprendre le meurtre de Lola. Il faut que j’arrête de m’en vouloir (comme lui a dit sa psychologue), mais ce n’est pas une chose facile à faire»», poursuit la mère.
Des photos de Lola avec sa grand-mère (qui est décédée), sa marraine, ses parents et Thibault (son frère) sont diffusées.
Lola faisait de la gymnastique. Au dernier concours, elle a fini championne de France avec son équipe. Une photo est projetée.
La mère de Lola poursuit à la barre : «Il faut que je me bats pour mon mari, mon fils, Lola. Cette chose ne nous enlèvera pas l’amour de la famille. Je demande à la justice que cette chose soit enfermée à jamais. Qu’elle soit un exemple pour toute la France. Ne demandez pas autre chose que la perpétuité».
«Je voulais tout d’abord vous remercier de me donner le temps de parole. Je vais vous parler de ma Lola. Lola est une jeune fille joyeuse, sociable, elle prend tout le monde à la confiance. Avant ce drame, nous avions une vie de famille très simple, très à l’écoute, On était toujours ensemble. Bien sur on se disputait mais ça ne durait jamais longtemps. Lola s’excusait mais cela ne l’empêchait pas de s’excuser après. Ce vendredi 14 octobre 2022 Lola est venue manger le midi et est repartie en me disant «à tout à l’heure»».
Il est 14h07. L'audience vient de reprendre à la cour d'assises de Paris.
L'audience est suspendue. Elle reprendra à 14h avec l'audition des parties civiles et l'interrogatoire de Dahbia Benkired.
Dahbia Benkired a déclaré que sa soeur Friha était en «colère» contre elle pour «ce qu'elle a fait». «Mustapha parle beaucoup avec Friha. Il dit beaucoup de choses sur moi. (…) Ma sœur est en colère contre moi par rapport à ce que j’ai fait. Elle ne comprend pas. Mustapha n’a pas raconté ma version, hier, à ma sœur», a-t-elle dit.
«C’est Dieu qui décide de prendre notre âme», a déclaré Dahbia Benkired. Le président lui demande alors si «dans le cas du meurtre, c’est Dieu qui décide aussi». Elle répond : «Bien sur que c’est lui», en parlant de «paradis» et d'«enfer». Elle dit faire ses prières et demander pardon à Dieu.
Dahbia Benkired déclare : «Je ressemble beaucoup à ma mère. Quand elle avait le cancer, elle n’avait plus de cheveux. Je me suis rasée la tête pour rassembler à ma mère». «Le manque que j’ai par rapport à ma mère, quand je me regarde dans le miroir, je revois ma mère», a-t-elle ajouté.
Au début de sa détention, Dahbia Benkired mangeait la poussière et avait légèrement dégradé le mur de sa cellule en le creusant pour récupérer le plâtre. L’accusée dit ne pas se souvenir de ces déclarations.
L'accusée Dahbia Benkired, habillée en sweat blanc, s'exprime sur sa détention. «C'était très dur au début. Avec le temps j'ai eu un contact avec ma soeur. Cela m'a fait un peu de bien de lui parler. (...) Je n'ai pas trop d'intimité. C'est très dur».
«Je me faisais insulter (par les voisines en détention) par les fenêtres au début», a-t-elle dit.
Après une courte suspension, l'audience vient de reprendre.
L'audience est suspendue pour 15 minutes.
Invitée à réagir à ce que le psychologue a dit, Dahbia Benkired a dit qu'elle n'a «pas tout retenu» car elle a «du mal à comprendre le français parfois». Interrogée si elle consulte un psychologue en détention, elle répond : «C'est rare».
Le 7 mars 2024, Dahbia Benkired a envoyé une lettre à la juge d’instruction après le décès du père de Lola. «Je suis au courant du décès du papa de Lola. Cela me rend triste d'être à l'origine de sa mort. Paix à son âme».
Interrogé sur cette lettre et s’il y voit une sorte d'empathie ou une prise de considération chez l’accusée, le psychologue répond. «Il peut y avoir une prise de considération et le faite qu’elle se sente responsable de cette mort. Cela peut être la manifestation de plein d’autres choses (…) Le sens qu’elle y met c’est la mort du père de Lola. Elle se met en tant que responsable directe de cette mort. Cela peut manifester un début de prise en considération de sa responsabilité», a-t-elle dit.
L'expert explique que «dans ses déclarations (Dahbia Benkired), il y a une mise à distance, une froideur affective. On ne peut pas accepter l’émotion chaude. (…) Il y a une manifestation de l’attitude défensive».
A la barre, le psychologue est interrogé par l’avocat général : «On sait qu’il y a eu des actes de violences du vivant de la jeune fille (…) Est-ce que le sadisme peut intervenir par cette voie-là, est-ce que les coups portés sur l'enfant, ça dit quelque chose sur ce sadisme, sur cette volonté de faire souffrir l'autre ?»
A cette question, l’expert répond : «Il y a un plaisir presque sexuel des sévices infligés à quelqu'un. Le sadisme sexuel est quelque chose d'assez rare. Elle dira que c'est quand Lola était morte qu'elle a mis ces coups de couteau et de ciseaux».
Alors que Dahbia Benkired a indiqué que «ce sont des échanges de SMS entre elle et son ex-compagnon Mustapha M.» qui l’ont amené à commettre le meurtre, le psychologue a affirmé que «Lola a été le réceptacle de cette colère-là». «Quand on perd l'objet de l'amour investi, il y a la volonté de prendre sa revanche (...) Lola Daviet est une victime par procuration de la colère qu'elle avait contre Mustapha M.», a-t-il dit.
Après avoir tué Lola, Dahbia Benkired a transporté le corps de l’enfant dans une malle. Au cours de son examen, elle a refusé de répondre. «C’est un aspect qui reste flou. Ce n’est pas très bien obtenu», a déclaré le psychologue.
Selon lui, le nombre de coups portés à Lola pourrait être une tentative de Dahbia Benkired d’«exprimer de la colère».
Concernant le transport du corps de Lola dans une malle, il pourrait s’agir d’une «tentative de dissimuler le corps». «Il y a des incohérences dans son parcours (…) Je n’ai pas pu obtenir des éléments de réponses», a dit l’expert.
A la barre, le psychologue explique qu’«on ne retrouve pas de sadisme sexuel» dans les propos de Dahbia Benkired. «Il ne ressortait pas de prise de plaisir dans les actes sexuels», a-t-il ajouté.
Pour l’expert, l’accusée a eu une «réaction chaîne» lors du meurtre de Lola, c’est-à-dire : «constater l’horreur, ce qu’on a fait», «faire taire l’enfant», «dissimuler le corps» et enfin «une errance».
Le psychologue a été interrogé sur les troubles de personnalité schyzothipiques et les troubles de personnalité psychopathiques qui ont été relevés chez Dahbia Benkired. Il a ainsi abordé la «psychopathie» de l’accusée, citant par exemple un «mode de vie antisocial», et une «errance».
Sur les troubles de personnalité schyzothipiques, il déclaré qu’il ne «s’agit pas de la schizophrénie, c’est plus l’état d’avant».
Interrogée par l'expert sur le meurtre de Lola lors de son examen, Dahbia Benkired a déclaré : «Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. Le pire, c’est qu’après je suis allée au tabac. J’étais normale. Pourquoi ils m’ont fait ça ?»
Selon l’expert, Dahbia Benkired a déclaré qu’elle avait prélevé du sang de l’enfant qu’elle avait mis dans une bouteille avec de l’eau avant de boire le liquide. «J’en suis pas fière de ce que j’ai fait, mais j’étais droguée avant», a-t-elle commenté lorsqu’elle a été examinée par l’expert.
Attention par ailleurs, ces éléments n’ont jamais été confirmés.
L’expert décrit une forme «d’errance» de Dahbia Benkired, citant des «bizarreries du discours», une «hypersensibilité à la critique» ainsi qu’une «dimension de narcissisme». L’expert évoque notamment les cheveux rasés partiellement de l’accusée ou encore le fait qu’elle se lave en détention avec du liquide vaisselle. Il relève également la présence de «traits psychotiques» chez l’accusée.
Nicolas Estano a évoqué, à la barre, une arrivée «compliquée» de Dahbia Benkired sur le territoire français, notamment en raison de «conditions d’hébergement difficiles».
A la barre, Nicolas Estano explique qu’il n’a pas trouvé, lorsqu’il a examiné Dahbia Benkired «d’éléments par rapport à une maladie psychiatrique franche». L’accusée avait tout de même «une froideur affective». Elle a déclaré au psychologue avoir été «violée par un voisin» , tout en racontant les maltraitances vécues de la part de ses tantes et de son père.
L’expert psychologue explique également que le «décès de ses parents» a été «extrêmement mal vécu» par l’accusée. Cette dernière a également connu un «parcours scolaire moyen».
Nicolas Estano, psychologue clinicien à l’unité de psychiatrie et de psychologie légales de Ville-Évrard, est appelé à la barre. Il a examiné l'accusée Dahbia Benkired quatre fois. Au cours du dernier examen, lorsque l'accusée était en détention, il déclare qu'elle a eu «un discours fluide» mais qu'elle se perdait parfois.
Il est 9h37, l'audience est ouverte.
Au troisième jour des débats devant la cour d'assises de Paris ce mardi, une théorie s'est évaporée: «l'ensorcellement» de Dahbia Benkired, tel qu'elle l'avait elle-même formulé lors de l'instruction.
À l'été 2022, une connaissance, Fatah A., lui aurait fait boire de «l'eau de mort» et aurait procédé à des cérémonies occultes «dans les cimetières».
Interrogée sur «L'eau de mort», une bouteille bue trois mois avant le crime, l'accusée admet finalement qu'elle «ignore ce qu'il y avait à l'intérieur».
Sur les visites de cimetières, elle indique qu’«en fait , c'est la maison de Fatah A. qui ressemblait à un cimetière». Et enfin, sur les rites sataniques dans des églises qu’elle racontait lors de son audition, ce n’est finalement qu’une visite au Sacré-Cœur.
Il n'empêche : lorsque le président redemande à Dahbia Benkired si «c'est la relation avec Fatah qui a fait ce que vous avez commis» - elle persiste : «En tout cas, ça fait partie de ça».
Le procès du meurtre de Lola, jeune collégienne de 12 ans dont le corps a été retrouvé caché dans une malle dans un hall d'immeuble du 19e arrondissement de Paris, arrive ce mercredi 22 octobre à son quatrième jour.
Au cours de celui-ci, c'est sa meurtrière présumée Dahbia Benkired qui doit être interrogée par la cour d'assises de la capitale.
Cette Algérienne de 27 ans est décrite comme une sans domicile fixe, née en Algérie en 1998. L'accusée est arrivée légalement en France en 2016. Elle a déclaré aux enquêteurs, lors de son audition, qu'elle souhaitait rejoindre la France pour obtenir un CAP en restauration, ce qui lui a permis d'avoir un visa étudiant.
Alors qu’elle ne possédait plus de titre de séjour, elle a été arrêtée le 21 août 2022 par la police aux frontières de l’aéroport d’Orly. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avait été émise à son encontre par la préfecture de police, mais celle-ci ne lui avait pas été notifiée lors du contrôle de son identité, avait appris CNEWS à l'époque des faits (la notification se fait à l’oral, par un policier ou un interprète). Le document n’avait donc aucune valeur juridique et administrative pour la contraindre à partir de France.
En cette 4e journée du procès de Dahbia Benkired, c'est un expert psychologue qui doit être entendu ce mercredi matin.
