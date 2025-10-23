Le psychiatre ayant réalisé la contre-expertise a dit à la barre que «Dahbia Benkired ne délire pas quand nous l’examinons. il n'y a pas d'activité hallucinatoire».

«Elle essaiera de nous emmener sur ce terrain avec des éléments mystiques, des phénomènes bizarres avec des oiseaux», a-t-il noté, avant d'ajouter : «Très clairement pour ne pas répondre à nos questions. Il n'y a pas chez elle de construction délirante . C'est un sujet qui est dans la réalité et nous n'avons pas de raison de penser qu'elle ne l'était pas avant», explique Liova Yon.

«Elle ne présente pas de symptôme dépressif, pas de syndrome anxieux. Même quand on évoque sa situation judiciaire, les faits. Il n'y a pas de troubles de stress post-traumatique. Il y a des dimensions d'impulsivité qui sont certaines chez elle», précise-t-il.