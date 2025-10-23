Karine Jean, psychiatre et experte près la cour d'appel de Paris, est appelée à la barre. Elle a réalisé l'expertise psychiatrique de l'accusée. Elle a rencontré Dahbia Benkired à trois reprises la maison d'arrêt de Fresnes.
Il est 9h39. L'audience est ouverte.
Nous avons vécu, mercredi 22 octobre, une journée douloureuse et riche en émotions, notamment avec les témoignages des proches de Lola, dont sa mère Delphine et son frère Thibault. Cette mère de famille, qui a également perdu son époux, décédé de chagrin, a adressé une demande au tribunal.
«Je demande à la justice pour que cette chose soit enfermée à jamais. Qu’elle soit un exemple pour toute la France. Ne demandez pas autre chose que la perpétuité».
Aux témoignages douloureux des proches, a succédé l’interrogatoire de l'accusée. Questionnée par le président du tribunal sur le déroulé des faits, elle a semblé complètement déconnectée de la réalité, donnant parfois des explications lunaires sur ses atrocités.
Retrouvez notre article complet ici.
Nous sommes au Palais de Justice de Paris pour suivre la 5e journée du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le viol et le meurtre de Lola en octobre 2022 à Paris. Aujourd’hui, ce sont les experts psychiatriques ayant réalisé la contre-expertise qui vont être entendus à la barre.