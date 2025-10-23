Toute l’actu en direct 24h/24
En directProcès du meurtre de Lola : une 5e journée s’ouvre ce jeudi, des experts psychiatres entendus

Pour les faits qui lui sont reprochés, Dahbia Benkired encourt la réclusion criminelle à perpétuité. [Benoit PEYRUCQ / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
A la veille du verdict dans le procès de Dahbia Benkired, accusée d’avoir violé et tué Lola, 12 ans, à Paris, des experts psychiatres sont entendus ce jeudi matin à la cour d’assises. L’après-midi est réservé aux plaidoiries des avocats des parties civiles. Suivez notre direct.
Karine Jean, psychiatre et experte près la cour d'appel de Paris, est à la barre

Karine Jean, psychiatre et experte près la cour d'appel de Paris, est appelée à la barre. Elle a réalisé l'expertise psychiatrique de l'accusée. Elle a rencontré Dahbia Benkired à trois reprises la maison d'arrêt de Fresnes. 

L'audience est ouverte

Il est 9h39. L'audience est ouverte. 

Des témoignages émouvants et un interrogatoire éprouvant

Nous avons vécu, mercredi 22 octobre, une journée douloureuse et riche en émotions, notamment avec les témoignages des proches de Lola, dont sa mère Delphine et son frère Thibault. Cette mère de famille, qui a également perdu son époux, décédé de chagrin, a adressé une demande au tribunal.

«Je demande à la justice pour que cette chose soit enfermée à jamais. Qu’elle soit un exemple pour toute la France. Ne demandez pas autre chose que la perpétuité».

Aux témoignages douloureux des proches, a succédé l’interrogatoire de l'accusée. Questionnée par le président du tribunal sur le déroulé des faits, elle a semblé complètement déconnectée de la réalité, donnant parfois des explications lunaires sur ses atrocités.

Retrouvez notre article complet ici

Une cinquième journée du procès, le verdict attendu vendredi

Nous sommes au Palais de Justice de Paris pour suivre la 5e journée du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le viol et le meurtre de Lola en octobre 2022 à Paris. Aujourd’hui, ce sont les experts psychiatriques ayant réalisé la contre-expertise qui vont être entendus à la barre. 

LolaFaits diversJusticeCrimes

