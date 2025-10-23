Nous avons vécu, mercredi 22 octobre, une journée douloureuse et riche en émotions, notamment avec les témoignages des proches de Lola, dont sa mère Delphine et son frère Thibault. Cette mère de famille, qui a également perdu son époux, décédé de chagrin, a adressé une demande au tribunal.

«Je demande à la justice pour que cette chose soit enfermée à jamais. Qu’elle soit un exemple pour toute la France. Ne demandez pas autre chose que la perpétuité».

Aux témoignages douloureux des proches, a succédé l’interrogatoire de l'accusée. Questionnée par le président du tribunal sur le déroulé des faits, elle a semblé complètement déconnectée de la réalité, donnant parfois des explications lunaires sur ses atrocités.

