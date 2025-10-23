L'audience est suspendue. Elle reprendra demain à 9h30.
Me Mathias Darmon poursuit sa plaidoirie : «Cette malle-là, c'est l'incarnation de la cruauté, de la sauvagerie. On ne l'a pas dit, mais Mme Benkired est lâche, parce qu'elle s'en prend à une petite de 12 ans, elle est lâche car elle n'assume jamais rien. C'est toujours la faute des autres. Elle est lâche, parce qu'elle ment».
C’est autour de Me Mathias Darmon, avocat d’Innocence en Danger, de débuter sa plaidoirie. Celle-ci survient à la veille du verdict attendu ce vendredi 24 octobre. Une date symbolique pour l’avocat qui rappelle qu’il y a trois ans jour pour jour Lola a été enterrée.
«Le destin a voulu que 3 ans après presque jour pour jour, nous jurions Mme Benkired pour ce qu'elle a fait. Le 14 octobre, et demain, l'enterrement de Lola».
«Aujourd'hui, vous nous écoutons, mais demain, tout le monde vous oubliera. Vous avez essayé d'effacer Lola, mais c'est raté. Lola est là, elle est partout (...) Ce procès, c'est une épreuve pour nous tous, pour tous, c'est un océan de tristesse », poursuit-il.
Me Salomé Busson-Prin, avocate de la fondation pour l’enfance, plaide actuellement. Elle s’adresse à l’accusée : «C’est vous, Madame Benkired, le cauchemar». «Ce 14 octobre 2022, c'est parce que Lola était une enfant de 12 ans que Dahbia Benkired s'en est pris à elle», a-t-elle dit.
«Vous même Madame Benkired, vous avez dit que c'est parce que Lola était plus faible que vous vous en étiez pris à elle».
«On n'aura pas de magie entre nous, pas de raccourci de pensée. Mais, on aura tous mis ensemble des mots pour décoller de la scène (…)», a dit Me Clotilde Lepetit, avant d’ajouter : «Lola est partie hors du temps à jamais, figée dans ces 12 ans mais eux (la famille) méritent d'avancer. Et ils vont y parvenir, à avancer».
Me Clotilde Lepetit poursuit : «Dahbia Benkired nous a dit : "On va tous mourir un jour et c'est le destin". Mais d'où elle parle ?», s’est-elle agacée. Elle ajoute : «Dahbia Benkired a essayé de nous faire croire aux monstres plutôt qu'à elle. Mais il y a pas de monstre».
«La vérité au fond, on la connaît. La science, le corps de Lola a parlé. Les enquêteurs, les juges, jusqu'à la gourmette. Tout cela a eu raison de vous Mme Benkired».
Gagnée par l’émotion, Me Clotilde Lepetit revient sur les conséquences qu’a provoqué la mort de Lola. Elle raconte avoir déconseillé à sa cliente, Delphine Daviet, de regarder les photos de Lola d’assister ou encore d’aller la voir à la morgue. «Mais elle, elle voulait tout savoir. Elle voulait qu'on lui montre tout. Elle a voulu venir à la reconstitution. J'ai fini par comprendre. En fait, il fallait qu'elle cesse d'imaginer, que les choses aient une limite. Est-ce que le couteau à huitre a servi au meurtre...», a-t-elle dit.
C’est au tour de Me Clotilde Lepetit, avocate de la mère de Lola, de déposer
Me Karine Bourdié s’adresse une nouvelle fois à la famille de Lola. Elle dit : «Je voudrais vous dire, Delphine, Thibault, Dominique, Sabine, Jonathan, les autres. Je voudrais vous dire qu'elle ne l'a pas pris Lola, elle ne l'a pas eu, elle n'y est pas parvenue. Je voudrais vous dire qu'elle existe dans vos yeux, vos sourires. J'y crois dur comme fer».
Dans un message émouvant, elle s’adresse enfin à Lola : «Pour toi Lola, nous nous ferons un devoir d'être heureux. Pour toi Lola, on rira. Je veux leur dire qu'ils pourront compter sur nous pour ça, que nous allons chasser la peur à coups de pied».
L’avocate s’adresse à sa cliente, Delphine Daviet : «A Delphine, je veux dire qu’elle fait tout ce qu’il fallait». Puis, elle regarde Dahbia Benkired et dit : «Personne ne minimise la difficulté qu'il y a à être jugé (…) Je ne doute pas un instant qu'il a fallu être sacrément carencé pour commettre un acte pareil. Mais je suis infiniment affligée de voir que depuis le jour 1 de cette affaire, rien n'a avancé. On n'aura aucune réponse».
Ensuite, Me Karine Bourdié s’adresse aux jurés : «Demain soir, vous répondrez oui à toutes les questions concernant Madame Benkired. Vous direz qu'elle a piégé Lola, vous direz qu'elle l'a forcé à la suivre, vous direz qu'elle l'a fait rentrer dans cet appartement, vous direz qu'elle l'a forcé à se déshabiller, vous direz qu'elle l'a forcé à entrer dans la douche, vous direz qu'elle a frappé sa tête contre le carrelage, vous direz qu'elle l'a violé, plusieurs fois, de plusieurs façons différentes, vous direz qu'elle l'a ligoté, vous direz qu'elle l'a tué».
Elle poursuite : «Et qu'à l'issue de tout cela, elle a forcé cet enfant à ne regarder que ses yeux injectés de sang. Vous ne direz pas autre chose que nous, que contrairement à ce que Mme Dahbia Benkired a dit, Lala Daviet a peur, a été terrorisée, l'a supplié. Mme Benkired dit que Lola était d'accord pour tout et que c'est pour ça qu'elle a pu continuer (à la torturer). Il n'y a pas de détecteur de mensonges en France, et c'est une chance pour vous Mme Benkired».
A l'audience du jour, l'avocate des parties civiles Me Karine Bourdié a déclaré : «Nous savons pourquoi Lola a suivi cette femme. Madame Benkired l'a forcée dès le premier instant. Dès le premier instant, le piège s'est refermé».
Me Karine Bourdié s'est adressée à l'accusée Dahbia Benkired. «Ce que je voudrais dire aujourd'hui à cette audience, à Dahbia Benkired, c'est que vous n'aurez pas notre peur», a-t-elle dit.
C’est désormais Me Karine Bourdié qui commence les plaidoiries des parties civiles. Elle remercie les jurés «d’avoir tenu, d’avoir été là». «Pour vous, on a eu peur que ce soit trop. Les photos, les larmes, les vidéos... Je voudrais vous remercier d'avoir tenu, d'avoir été là, d'avoir été fidèle à votre serment».
«Notre rôle ça n'est pas de vous demander une peine. Notre rôle est d'accompagner les souffrances de la famille Daviet, et de faire, grâce à une boite à outils qui est le droit, les réchauffer d'humanité», a-t-elle ajouté avant de noter : «Nous savons tous la quasi-intégralité de ce qu'il y a à savoir sur cette affaire (…) La seule question, c'est pourquoi».
Voici les questions auxquelles le jurés doit répondre pour prendre leurs décisions et rendre leur verdict :
- L'accusée est-elle coupable d'avoir commis un acte de pénétration ou tout acte bucco-génital ?
- Le viol a-t-il été précédé, accompagné ou suivi d'actes de tortures ou de barbarie ?
- Madame Benkired a-t-elle donné volontairement donné la mort Lola Daviet ?
- Le meurtre a-t-il été précédé, accompagné ou suivi d'actes de tortures ou de barbarie ?
Après les auditions des experts psychiatriques ce matin, l'après-midi de ce jeudi est consacrée aux plaidoiries des avocats des parties civiles, notamment Me Karine Bourdié et Me Clotilde Lepetit qui représentent les proches de Lola.
Après une heure et 30 minutes de suspension, l'audience vient de reprendre.
L'audience est suspendue. Elle reprendra dans une heure et 30 minutes, soit à 14h30.
Après l’audition des deux psychiatres, le président a demandé à Dahbia Benkired si elle voulait réagir. Elle s’est levée et a répondu d’une voix calme, les mains croisées devant elle : «Des fois, je me suis rendue compte que je disais n'importe quoi».
«J'ai écouté ce qu'ils avaient à dire (…). Je n'avais pas confiance en eux, je ne savais pas à qui je parlais», a-t-elle dit.
Après l’audition du psychologue hier, de la psychiatre Karine Jean ainsi que des deux psychiatres Liova Yon et Raphaël Gourevitch, le président a souligné que les diagnostics sur Dahbia Benkired étaient «convergents».
Le psychiatre a la barre indique que les faits qui sont reprochés à Dahbia Benkired ne sont pas «liés à sa consommation de cannabis».
Le psychiatre Liova Yon explique que «la question de la récidive (de Dahbia Benkried) reste grande ouverte». «Il faut soumettre Mme Benkired à des soins dans le cadre d'une injonction de soin», a-t-il dit.
Liova Yon revient désormais sur le transfert de Dahbia Benkired en UMD. Il dit que l’accusée «ne présente aucune symptomatologie psychiatrique mais a des troubles graves de la personnalité».
Il revient ensuite sur le meurtre de Lola, expliquant que les psychiatres ont analysé «un ensemble d'éléments qui nous permettent d'affirmer qu'elle ne présentait pas au moment des faits d'une quelconque atteinte d'une maladie psychiatrique qui serait de nature à alterner ou abolir son discernement».
D’après le psychiatre, Dahbia Benkired n’a présenté «aucune empathie» pour Lola ou sa famille, s’inquiétant plutôt des poursuites judiciaires engagées à son encontre à la suite de son crime. «Elle dira même : "personne ne se met à ma place"», a dit l’expert.
A la barre, le psychiatre explique que le niveau intellectuel de Dahbia Benkired «est dans la norme». «Nous ne relèverons aucun trouble de la logique et du raisonnement. C'est simplement sur certains thèmes, notamment sur les faits, que le discours se fait plus confus. Elle s'engage dans des réponses assez creuses, assez vides», affirme-t-il.
Le psychiatre ayant réalisé la contre-expertise a dit à la barre que «Dahbia Benkired ne délire pas quand nous l’examinons. il n'y a pas d'activité hallucinatoire».
«Elle essaiera de nous emmener sur ce terrain avec des éléments mystiques, des phénomènes bizarres avec des oiseaux», a-t-il noté, avant d'ajouter : «Très clairement pour ne pas répondre à nos questions. Il n'y a pas chez elle de construction délirante . C'est un sujet qui est dans la réalité et nous n'avons pas de raison de penser qu'elle ne l'était pas avant», explique Liova Yon.
«Elle ne présente pas de symptôme dépressif, pas de syndrome anxieux. Même quand on évoque sa situation judiciaire, les faits. Il n'y a pas de troubles de stress post-traumatique. Il y a des dimensions d'impulsivité qui sont certaines chez elle», précise-t-il.
Liova Yon explique que Dahbia Benkired ne présentait «aucune difficulté de compréhension des questions». Pourtant, lors de son interrogatoire de ce mercredi, elle répétait à plusieurs reprises «ne pas comprendre très bien le français». Le psychiatre dit également que l’accusée avait mis un terme au premier entretien invoquant «une fatigue».
Il note par ailleurs qu’il n’y a «aucun symptôme de désorganisation de la pensée, ni sur le plan intellectuel, ni émotionnel, ni comportemental».
Le psychiatre Liova Yon affirmé avoir noté des «éléments contradictoires» et «très flous» de la biographie de Dahbia Benkired, y compris sur le viols qu’elle aurait subis. Il dit : «Sur le plan psychiatrique, elle n'avait jamais fait l'objet de soin soit par un psychiatre, soit par un psychologue».
Lorsqu’elle a été examinée par le psychiatre, Dahbia Benkired avait dit «avoir été droguée à plusieurs reprises».
Le premier psychiatre ayant réalisé la contre-expertise, Liova Yon, indique avoir noté «un léger ralentissement psychomoteur» chez Dahbia Benkired en raison d’un traitement médicamenteux. «Elle était en état de comprendre les propos tenus et les questions», explique-t-il, affirmant que l'Algérienne de 27 ans s'est présentée «avec le crâne rasée quand nous l'examinons».
On note que les deux psychiatres ont rencontré l’accusée à l’Unité pour malades difficiles (UMD).
L'audience vient de reprendre ici, à la cour d'assises de Paris. C’est désormais au tour de Liova Yon et Raphaël Gourevitch, les deux psychiatres qui ont réalisé la contre-expertise de Dahbia Benkired, de passer à la barre. Ils avaient rencontré l’accusée sur une période de 6 mois, après Karine Jean.
L'audience est suspendue pour une durée de 10 minutes.
L’avocat général a interrogé la psychiatre sur la dangerosité et le risque de récidive observés chez Dahbia Benkired :«Concernant la dangerosité psychiatrique et criminologique, cette personne est-elle dangereuse pour la société ? Ce que je comprends, c'est qu'en termes de dangerosité et de risque de réitération, on est au maximum chez l'accusée ?»
A cette question, l’experte répond : «Oui, c’est bien ça».
L’avocat général interroge Karine Jean sur le malaise qu’elle a évoqué après avoir rencontré l’accusée, lui demandant s’il y avait eu une «tentative d’emprise» de la part de Dahbia Benkired sur elle pendant l’expertise. L’experte répond : «Oui, c'est quelque chose que l'on peut comprendre comme du ressort de l'emprise».
A l’heure où Dahbia Benkired répète, depuis le début de son procès, qu’elle a commis le crime à cause de son ex-compagnon Mustapha M., la psychiatre a répondu : «Cela me semblerait une explication un peu simpliste. Elle a une tendance à la déresponsabilisation très nette».
L’avocate de partie civile, Me Karine Bourdié, interroge la psychiatre : «Lola est tout ce que Dahbia Benkired n'est pas, elle a une maison, des clés, un domicile, une place. Est-ce que c'est une clé de lecture du passage à l'acte ?».
A cette question, Karine Jean répond : «Au-delà du sentiment de jalousie, je parlerai d'un trouble identitaire majeur chez Madame Benkired. (...) La psychodynamique de l'acte, peut-être qu'elle n'en a pas toutes les clés, Madame Benkired. On ne peut pas se limiter à de la jalousie».
S’adressant à la psychiatre, le président a fait savoir que Dahbia Benkired a dit «qu’il lui arrivait de se masturber et qu'elle arrivait à l'orgasme». Or, durant son interrogatoire de ce mercredi 22 octobre, l’accusée avait nié les pénétrations vaginales et avait même déclaré que «même elle, elle ne le faisait pas».
Des propos qui ne vont pas dans le sens du rapport de la psychiatre qui indique que Dahbia Benkired avait affirmé qu’elle se masturbait.
D’après les constatations médicales, des lésions ont été observées sur les parties intimes de Lola, les médecins légistes étant persuadés qu’il y avait eu pénétration anale et vaginale.
Interrogée sur comment faire davantage parler l’accusée, l’experte avoue : «Je n’ai aucune idée sur comment ouvrir la discussion avec Madame Benkired». «Il y a quelque chose de très contentant chez Madame Benkired à être la seule à avoir des réponses et de voir tout le monde s'échiner», dit-elle.
Karine Jean a expliqué, à la barre, qu'après six auditions, «on a pu exclure toute pathologie psychiatrique, tout trouble mental, au cours de nos entretiens avec Madame Benkired». «Nous n’avons pas relevé de trouble psychique ayant altéré ou aboli son discernement». Pour autant, l'accusée doit «prendre des soins».
«Il est important de ne pas confondre la folie d'un acte avec la folie de son auteur», a-t-elle dit.
A la barre, la psychiatre a déclaré : «Il y a une haute tendance à la psychopathie. Au-delà de la froideur affective, Madame Benkired a besoin de l'autre, besoin d'un rapport dominant dominé. Elle investit l'autre comme un objet qu'on prend qu'on casse, qu'on jette. Cela lui procure de la jouissance», ajoutant qu’elle a constaté une sorte de «perversité structurelle» chez l’accusée.
Alors qu'elle vient d'aborder les conclusions de ses trois entretiens avec Dahbia Benkired, Karine Jean explique qu'elle «n'a rien retenu» de l'accusée. «On retient chez Dahbia Benkired, une présentation labile, dans le sens de la maîtrise. Elle a pu se présenter provocante, cynique», dit la psychiatre avant de poursuivre : «Elle semait le trouble et la confusion chez son interlocuteur (...) Au final, je n'ai rien retenu de Madame Benkired».
Dahbia Benkired avait expliqué à l’experte qu’elle «aurait perdu le contrôle» le jour du drame. D’après l’experte, l’accusée «ne reconnaîtra aucune implication» dans les faits qui lui sont reprochés, disant «qu’elle a été violée et droguée donc qu’elle était sous influence».
Concernant la vie affective et sexuelle de l’accusée, l’experte Karine Jean raconte que Dahbia Benkired avait affirmé avoir été «empoisonnée» par un homme. Elle disait avoir été «violée dehors» par ce qu’elle décrit comme «de mauvaises rencontres».
«Tout ce qui importait pour elle c'était de sortir tout le temps. Elle a été amoureuse d'un ami de sa sœur. Elle aurait souhaité garder sa virginité jusqu'à son mariage mais s'est offerte un homme à ses 19 ans», explique l’experte.
«Elle mentionnera que toute sa vie, on l'avait violée. Elle parle d'un voisin qui l'avait violée. Mais rien n'était très clair, elle ne se souvenait pas des détails», a-t-elle ajouté.
Lors d’un de ses entretiens, Dahbia Benkired a expliqué à la psychiatre qu’elle «n’aurait jamais eu de relations sexuelles avec une femme». «Elle se disait hétérosexuelle de manière exclusive», a dit Karine Jean.
Interrogée sur la vie de Dahbia Benkired en France, Karine Jean explique que l’accusée a d’abord vécu avec sa mère et ses deux sœurs dans un hôtel. Elle a ensuite déménagé à Bry-sur-Marne. Lorsque sa mère est décédée en 2020, elle a été expulsée de l’appartement. «Elle n’aurait pas pu s’insérer sur le sol français», a affirmé l’experte.
Dahbia Benkired a repris sa vie en main en 2017 lorsqu’elle a obtenu un titre de séjour. Elle cherchait du travail mais a été régulièrement «virée». «Elle rapportera qu’elle a travaillé comme photographe et journaliste» avant de se «corriger». Elle a également dit avoir «travaillé un temps dans la restauration». «Elle se fait plaisir et ne met jamais d’argent de côté», a commenté Karine Jean
A la barre, Karine Jean indique qu’«on avait vraiment un discours en creux qui ne permettait pas de saisir Mme Benkired dans sa totalité» au cours du 3e entretien, notant des «propos contradictoires».
«Elle était dans une volonté de domination et de maîtrise de l'instant comme on en rencontre peu en tout cas chez les femmes», dit l’experte, avant de poursuivre : «Nous n'avons pas relevé le moindre élément de la sphère psychiatrique décompensée».
Trois jours après le premier entretien, la psychiatre a rencontré une nouvelle fois Dahbia Benkired. Cette fois elle a remarqué un changement total d’attitude chez l’accusée, qui était «courtoise et décontractée». «Elle nous remerciera même pour notre sympathie à la fin de l'entretien, nous expliquant que nous, nous étions gentils», a raconté à la barre Karine Jean.
Puis, au cours de l’entretien, l’accusée a fourni «des réponses à côté». «Le contenu du discours est pauvre, avec une volonté manipulatoire», explique l’experte.
Une dizaine de jours après le meurtre de Lola, Dahbia Benkired cherchait à savoir si les médias parlaient d’elle, et si son cas était suscitait une sorte de «fascination». «Elle paraître frustrée de ne pas avoir suscité l’intérêt qu’elle attendait», décrypte la psychiatre.
Lors de leur premier entretien, Dahbia Benkired semblait être «très froide». Elle avait une «volonté de domination».
Karine Jean, psychiatre et experte près la cour d'appel de Paris, est appelée à la barre. Elle a réalisé l'expertise psychiatrique de l'accusée. Elle a rencontré Dahbia Benkired à trois reprises la maison d'arrêt de Fresnes.
A la barre, la psychiatre Karine Jean explique que l’accusée «semblait animée par un sentiment mégalomaniaque» et «narcissique». Elle décrit Dahbia Benkired comme «agressive», «froide», «pas submergée par les émotions» et plutôt «sur la défense».
Il est 9h39. L'audience est ouverte.
Nous avons vécu, mercredi 22 octobre, une journée douloureuse et riche en émotions, notamment avec les témoignages des proches de Lola, dont sa mère Delphine et son frère Thibault. Cette mère de famille, qui a également perdu son époux, décédé de chagrin, a adressé une demande au tribunal.
«Je demande à la justice pour que cette chose soit enfermée à jamais. Qu’elle soit un exemple pour toute la France. Ne demandez pas autre chose que la perpétuité».
Aux témoignages douloureux des proches, a succédé l’interrogatoire de l'accusée. Questionnée par le président du tribunal sur le déroulé des faits, elle a semblé complètement déconnectée de la réalité, donnant parfois des explications lunaires sur ses atrocités.
Retrouvez notre article complet ici.
Nous sommes au Palais de Justice de Paris pour suivre la 5e journée du procès de Dahbia Benkired, jugée pour le viol et le meurtre de Lola en octobre 2022 à Paris. Aujourd’hui, ce sont les experts psychiatriques ayant réalisé la contre-expertise qui vont être entendus à la barre.