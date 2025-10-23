Toute l’actu en direct 24h/24
Val-d’Oise : 4 ans de prison pour un Roumain coupable de sévices sexuels sur un bébé de 5 mois, le tout diffusé sur TikTok

L'homme a minimisé les faits. [JEAN-PIERRE CLATOT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Selon une source policière à CNEWS, un Roumain, poursuivi pour des sévices sur un bébé de 5 mois, diffusés sur le réseau social TikTok, a été condamné en juin dernier à quatre ans d’emprisonnement.

Une affaire sordide. Un Roumain accusé de sévices sexuels sur un nourrisson de 5 mois a été condamné à quatre ans de prison ferme en juin dernier, a-t-on appris ce jeudi 23 octobre auprès d’une source policière.

Pour rappel, le 5 août 2024 était diffusée sur TikTok la vidéo d’un homme pratiquant des sévices sexuels à un nourrisson de 5 mois. L’enquête avait permis d’identifier l’auteur des faits, un Roumain SDF basé à Cergy (Val-d’Oise).

Les enquêteurs ont d’abord tenté de le retrouver dans un camp de Rom de la région parisienne, sans succès, puis ont appris qu’il avait été incarcéré en avril dernier pour des faits d’évasion d’un régime de semi-liberté.

Lors de ses auditions, il a minimisé les faits, invoquant des coutumes de son pays.

