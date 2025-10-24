Procès du meurtre de Lola : Dahbia Benkired condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible

Après une semaine d’horreur et de mensonge jusqu’à l’absurde, Dahbia Benkired, jugée depuis le 17 octobre dernier pour le meurtre de Lola, a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, ce vendredi 24 octobre, à la cour d’assises de Paris.

Un verdict plus qu’évident. Depuis vendredi 17 octobre, Dahbia Benkired, une Algérienne de 27 ans, était jugée devant la cour d’assises de Paris pour le viol, la torture et le meurtre de Lola. Pendant une semaine, la cour est revenue sur la personnalité de l’accusée et a tenté de comprendre le motif du meurtre. En vain.

Au terme de cette semaine, Dahbia Benkired a été reconnue coupable des viols, des actes de torture et de barbarie, qui ont été commis du vivant de Lola Daviet, coupable de meurtre accompagné, suivi ou précédé de viols et d’actes de tortures et de barbarie.

Les jurés ont rendu leur verdict ce vendredi 24 octobre, condamnant Dahbia Benkired à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, soit la peine la plus lourde prévue par le Code pénal. Une peine «à la hauteur de l’extrême gravité des 3 crimes, sans mobile apparent, sur une inconnue de 12 ans, en plein jour» déjà requise, un peu plus tôt dans la matinée, par le parquet.

Elle vise à «protéger la société, prévenir la réitération et restaurer l’équilibre social», selon l’avocat général. Avant le délibéré, il avait déjà indiqué que les faits reprochés à Dahbia Benkired étaient «l’œuvre d’une femme déterminée agissant en toute conscience, en toute connaissance de cause». «Tout dans ce dossier, absolument tout, aurait préféré ce que la loi appelle l'abolition du discernement», a-t-il ajouté.

Ce verdict était déjà attendu, compte tenu de toute l’horreur survenue vendredi 14 octobre 2022 dans un immeuble du 19e arrondissement de Paris. Lors de ses derniers mots, Dahbia Benkired a adressé un message, dont la sincérité n’est pas établie, à la famille de Lola : «Je demande le pardon, c’est horrible ce que j’ai fait».

«Tout ce que j'ai fait, on m'a fait la même chose»

Durant les débats, Dahbia Benkired a tenté de se justifier, déclarant : «Ce n'est pas que je voulais la tuer, c'est que je voulais faire du mal à quelqu'un», ou encore : «Tout ce que j'ai fait, on m'a fait la même chose», racontant avoir voulu «se venger» de son ex-compagnon Mustapha M.

Ce vendredi matin, l’avocat de l’accusée Me Alexandre Valois avait déjà rappelé le parcours de sa cliente, disant qu’elle a été frappée par son père, qu’elle a été violée par un voisin lorsqu’elle était plus jeune et que ses tantes l’avaient forcé à des attouchements. «Le mal, c’est ça», avait-il dit, expliquant corps et âme que sa cliente n’était plus «elle-même», qu’elle s’était assombrie dans l’alcool, la drogue, les médicaments et la prostitution.

«Dahbia Benkired ça n'est pas seulement une histoire criminelle mais une histoire de perdition. Le jour du crime, ça fait longtemps qu'elle n'est plus Dahbia. Une Dahbia enjouée, très propre, pudique, qui ne dira jamais un mot plus haut que l'autre, cette Dahbia simple, attentionnée, généreuse, une belle fille», plaidait-il ce vendredi matin.

A l’unanimité, psychologue, psychiatres et avocat de la défense avaient pointé le «comportement bizarre» de l’accusée ainsi que les troubles de la personnalité dont elle souffre, allant de l’«hyper agressivité» aux «hallucinations» en passant par l’«hyper paranoïa». Pourtant, le jour du crime, soit le 14 octobre 2022, Dahbia Benkired avait agi «en pleine conscience et en toute connaissance de cause», selon l’avocat général.