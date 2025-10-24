Procès du meurtre de Lola : Dahbia Benkired, première femme condamnée à la perpétuité réelle en France

Dahbia Benkired, l’Algérienne de 27 ans qui a violé, torturé et tué Lola en octobre 2022, est la première femme à être condamnée à la perpétuité réelle en France.

Après une semaine de procès, Dahbia Benkired a été reconnue coupable, ce vendredi 24 octobre, des viols, actes de torture et de barbarie, qui ont été commis du vivant de Lola Daviet, 12 ans, le 14 octobre 2022. Elle a également été reconnue coupable de meurtre. En conséquence, elle a été condamnée à la perpétuité incompressible.

Son avocat Me Alexandre Valois a indiqué que la décision sur un appel que pourrait interjeter sa cliente «n’a pas été prise» à ce stade. Dahbia Benkired dispose de 10 jours pour faire appel de sa condamnation.

Avec cette peine, Dahbia Benkired est la première femme à être condamnée à la perpétuité réelle en France.

Elle ne pourra pas bénéficier d’un régime de semi-liberté ou encore d’une liberté conditionnelle. Cette peine, la plus lourde qui existe dans le Code pénal depuis une loi de 1er février 1994, rend en effet infime la possibilité d’un aménagement de peine.

Elle avait été prononcée, jusqu’alors, uniquement contre des hommes. On y retrouve, à titre d’exemple, Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats du 13-Novembre qui ont fait 130 morts.

Cette même peine avait été prononcée, mercredi 26 février 2025 à l’encontre de Brahim Aouissaoui pour avoir assassiné trois personnes dans la basilique de Nice le 29 octobre 2020.

On retrouve également, sur cette même liste des personnes Michel Fourniret, Nicolas Blondiau, Yannick Luende Bothelo ou encore Pierre Bodein.