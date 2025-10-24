Marion Maréchal a rendu hommage à la petite Lola, quelques minutes après l'annonce du verdict condamnant Dahbia Benkired à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible.

«Aucune peine ne te rendra jamais justice. Ton innocence, ta jeunesse, ton sourire, ta joie de vivre n’ont pas de prix. Tu resteras à jamais le visage de l’enfance brisée par la barbarie importée, trahie par un État qui refuse de nous protéger», a écrit sur X la députée européenne.