Des troubles de la personnalité engendrés par la drogue, les médicaments et la prostitution

Me Alexandre Valois est revenu sur plusieurs facteurs qui, selon lui, ont engendré des troubles de la personnalité chez l’accusée. D’abord, il cite la drogue qui a pu causer une «hyper paranoïa» et des «hallucitations».

Au cours du procès, Dahbia Benkired avait également rappelé avoir pris des compris de Lyrica la veille des faits.

Sur la prostitution, Me Valois interroge : «À quel moment va-t-on croire qu'une femme qui se prostitue éprouve du plaisir ? À quel moment va-t-on croire qu'une femme qui se prostitue ne fait pas ça par contrainte».