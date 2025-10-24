Me Alexandre Valois est revenu sur plusieurs facteurs qui, selon lui, ont engendré des troubles de la personnalité chez l’accusée. D’abord, il cite la drogue qui a pu causer une «hyper paranoïa» et des «hallucitations».
Au cours du procès, Dahbia Benkired avait également rappelé avoir pris des compris de Lyrica la veille des faits.
Sur la prostitution, Me Valois interroge : «À quel moment va-t-on croire qu'une femme qui se prostitue éprouve du plaisir ? À quel moment va-t-on croire qu'une femme qui se prostitue ne fait pas ça par contrainte».
«Vous, juges, avez été les premières victimes de ce procès médiatiques, il va vous être très difficile de vous défaire de vos préjugés. C'est à cela maintenant que nous allons nous atteler», dit Me Alexandre Valois.
A la barre, Me Alexandre Valois, avocat de l'accusée, dit : «Dahbia a changé depuis la mort de sa mère. Elle a un comportement bizarre, différence, incohérent. Elle parle toute seule, elle marmonne, elle déraille. Un ex dit qu'elle pense qu'elle prend des drogues dures, comme le crack. Elle dit voir sa mère, morte depuis 2 ans, elle est sale. Elle se réveille en sursaut à côté de sa sœur Friha et hurle qu'on va les tuer»
«Dahbia Benkired ça n'est pas seulement une histoire criminelle mais une histoire de perdition. Le jour du crime, ça fait longtemps qu'elle n'est plus Dahbia. Une Dahbia enjouée, très propre, pudique, qui ne dira jamais un mot plus haut que l'autre, cette Dahbia simple, attentionnée, généreuse, une belle fille», déclare Me Alexandre Valois.
L’avocat de Dahbia Benkired a rappelé que sa cliente a été par son père, qu’elle a été violée par un voisin lorsqu’elle était plus jeune et que ses tantes l’ont forcé à des attouchements. «Le mal, c’est ça», déclare-t-il.
L'avocat de Dahbia Benkired, Me Alexandre Valois, débute désormais sa plaidoirie. «Vous ne serez pas seulement juges d'un acte criminel mais juges de la vie de Dahbia Benkired. On entend souvent dire qu'il n'y a pas lieu de s'enquérir de l'insoutenable (...), qu'il n'y a pas lieu de poser un semblant de réflexion pour saisir l'insaisissable», a-t-il dit.
L'audience reprend à la cour d'assises de Paris.
L'audience est suspendue ici à la cour d'assises.
L'avocat général a requis à l'encontre de Dahbia Benkired la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, l’interdiction définitive de porter une arme ou d’exercer une activité avec les mineurs. Il a également demande une privation du droit d’éligibilité et une interdiction définitive du territoire français.
Selon lui, la réclusion criminelle à perpétuité a pour but de «protéger la société, prévenir la réitération et restaurer l’équilibre social». Une peine «à la hauteur de l’extrême gravité des 3 crimes, sans mobile apparent, sur une inconnue de 12 ans, en plein jour».
«Vous aller juger non pas un mais 3 crimes» lance l'avocat général aux jurés. Des crimes «punies de la réclusion criminelle à perpétuité qui est une possibilité extraordinaire au niveau de la peine car elle protège les valeurs fondamentales, la vie dignité humaine, l'intégrité sexuelle et protection des mineurs». Cette réclusion criminelle à perpétuité est «destinée à protéger la société, au nom de nos valeurs les plus cardinales»
L’avocat général a dit que Dahbia Benkired «investit l'autre comme un objet sur laquelle elle exerce sa toute puissance : on prend, on casse, on jette. Ce profil a troublé une experte psychiatre avec 15 ans d'expérience carcérale».
L'avocat général a dénoncé les «imprécisions», les «mensonges» et les «reconstructions» de Dahbia Benkired durant sa garde à vue.
L’avocat général revient sur la fuite de la mise en cause. A l’heure où la défense considère que les actes de Dahbia Benkired sont «irrationnels». «Chez Rachid N., elle fait quelque chose de tout à fait rationnel, elle se lave. Elle lave ses vêtements, elle va manger. Après il y a cette question de ce retour rue Manin, complètement irrationnelle selon la défense», a-t-il dit avant de faire savoir que la traque de l’accusée a duré 7 heures.
«Sa fuite. Elle a trompé la police, elle a réussi», a-t-il ajouté, notant : «La volonté de Madame Benkired est très claire: sauver sa peau quitte à envoyer sa soeur au casse-pipe, quitte à mentir aux policiers. Consciente, cohérente Dahbia Benkired l'est assurément».
L'avocat général explique que «ces faits ne sont pas l’œuvre d’une malade mentale (…) Ces faits sont l’œuvre d’une femme déterminée agissant en toute conscience, en toute connaissance de cause». «Tout dans ce dossier, absolument tout, aurait préféré ce que la loi appelle l'abolition du discernement», ajoute-t-il.
L'avocat général s'adresse aux parties civiles : «Vous avez souffert (...) Johan Daviet en a littéralement eu le coeur brisé, mais qui pourrait s'en remettre. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes là, tous unis. Vous avez fait le choix de répondre de plus belle des manières à l'indicible par la plus profonde humanité».
Alors que Dahbia Benkired devrait prendre la parole pour la dernière fois ce matin, l'avocat général a dit qu'«il n’y avait rien à attendre des déclarations» de l'accusée. «Et j'ai conscience que cette explication que peut être frustrante, limitée», a-t-il ajouté.
L'avocat général demande aux jurés de «ne pas entrer dans le jeu pervers» de Dahbia Benkired.
«On a ôté toute humanité au corps devenu toute à tour objet sexuel puis, support de violences extrêmes et enfin simple morceau de chair (...) avant d'apposer à ce corps les chiffres 0 et 1», a dit l’avocat général précisant que l’enfant «a pleuré».
«1h37 de supplices qui ont ôté à l'enfant, sa féminité et son humanité. 1h37 au cours desquelles Dahbia Benkired violera, torturera, tuera et dissimulera le corps d'une fillette», a-t-il dénoncé.
Quelques minutes plus tard, l'avocat général a décrit une heure et demi de «crime, de torture, de viol» déclarant : «Des actes d’une violences insoutenables marquées par une cruauté certaine. On cherche des puis des jours un mobile, un déferlement de violence. Qu’est-ce qu’il nous pousse à cela ?».
Avant d'ajouter : «Nous sommes suspendues aux explications de Madame Benkired (...) et elle va en donner: 5, 10, 20, en fonction de ses interlocuteurs» : des «fantômes», un «mouton», des «exs».
Lola «s’est urinée dessus alors qu’elle était scotchée, et qu’elle agonisait dans l’entrée». D’après les experts, l’agonie de Lola a duré deux à trois minutes.
L’avocat général décrit des «violences extrêmes» subies par Lola alors qu’elle était toujours vivante et dénudée : trois coups à la tête dans la salle de bain, 38 plaies dans le corps et une agonie de plusieurs minutes. L’avocat général explique que «les violences sont intervenues avant que Lola ne soit morte».
«Une pénétration interviendra, avant ou après la douche, l’accusée refusera de nous le dire (…) Mais, c’est un fait». «Ensuite de la pénétration digitale, interviendra un cunnilingus, un autre viol», dit l'avocat général. «Une fillette de 12 ans exposée à une sexualité d’adulte dont elle ne connaît rien (…) Nue, à quatre pattes, rabaissée, aux horreurs sexuelles», ajoute-t-il.
Décrivant le viol et les attouchements sexuels imposés à Lola, l'avocat général affirme : «Heureusement, ces actes n'ont pas été mimés lors de la reconstitution, car leur simple évocation nous choque».
«Une fois dans l’appartement, l’accusée va nous décrire trois crimes. Dans la salle de bain, elle a forcé la fillette à se dénuder», dit l'avocat général avant de revenir sur les mensonges de l'accusée Dahbia Benkired. «Pourquoi mentir sur ce détail ?», s'interroge-t-il ?
L'avocat général est revenu sur le crime expliquant que «nous avons un certain nombre de certitudes sur le déroulé de ces faits». «Lola Daviet va suivre Dahbia Benkired, elle ne se méfie pas de cette femme de 24 ans. Elle ne se méfie par car elle n'a pas à se méfier, car ce n'est pas un de ses toxicomanes de ce quartier dont ses parents l'ont alertée de se méfier».
Le schéma criminel est déjà en route. Mme Benkired : elle voulait faire du mal, elle voulait tuer. Dès qu'elle la croise (...) Lola Daviet, le piège s'est refermée sur elle. Elle n'a pu résister à la contrainte physique et psychologie d'une adulte
«Vous allez devoir juger ces faits qui peuvent que nous traumatiser et nous sidérer (...) C'est une charge très lourde qui pèse sur vous aujourd'hui, mais je n'ai aucun doute que vous réussirez», dit l'avocat général en s'adressant aux jurés, citant les «supplices d'une jeune fille innocente» et demandant une peine «pour assurer les intérêts de la société»
L'avocat général prend la parole. «Ce dossier n'est pas anodin du fait de son ampleur (...) S'il est singulier, c'est par sa brutalité extrême», dit-il.
Il est 9h36. L'audience est ouverte.
Dahbia Benkired, au visage très ferme, vient d'entrer dans le box des accusés. Elle est habillée en t-shirt blanc et gilet noir. L'audience ne va pas tarder à reprendre.
Les parties civiles viennent d'entrer dans la salle Victor Hugo. Elles sont vêtues d'un t-shirt blanc avec un dessin illustrant «Lola».
Contrairement aux derniers jours, il y a très peu de public dans la file d’attente, et dans la salle d'audience ce vendredi matin.
Depuis une semaine, Dahbia Benkired, une Algérienne de 27 ans, est jugée à la cour d'assises de Paris. Elle est décrite comme une sans domicile fixe, née en Algérie en 1998. L'accusée est arrivée légalement en France en 2016. Elle a déclaré aux enquêteurs, lors de son audition, qu'elle souhaitait rejoindre la France pour obtenir un CAP en restauration, ce qui lui a permis d'avoir un visa étudiant.
La matinée de ce vendredi 24 octobre est consacrée aux réquisitions du parquet et aux plaidoiries de la défense.
Devant le Palais de Justice de Paris, une manifestation est en cours pour demander justice pour Lola. Des pancartes ont été brandies, sur lesquelles on peut lire : «Lola, tu étais le soleil de nos vies, tu seras l’étoile de nos nuits» ou encore «Justice pour Lola, Bon vent Dahbia »
Ce vendredi après-midi, les jurés doivent rendre leur verdict dans le procès de Dahbia Benkired, jugée depuis le 17 octobre dernier pour avoir violé, torturé et tué Lola, 12 ans, le 14 octobre 2022 à Paris.
