Procès du meurtre de Lola : le verdict attendu ce vendredi, Dahbia Benkired encourt la perpétuité incompressible

Après une semaine de procès entamé vendredi 17 octobre dernier, la cour d’assises de Paris s’apprête désormais à rendre son verdict ce vendredi à l’encontre de Dahbia Benkired, jugée pour le viol, la torture et le meurtre de Lola. Elle pourrait être condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible.

Une semaine d’horreur qui touche à sa fin. Depuis vendredi 17 octobre dernier, Dahbia Benkired comparaît devant la cour d’assises de Paris. Cette Algérienne de 27 ans est jugée pour avoir violé, torturé et tué Lola, le 14 octobre 2022, dans un immeuble du 19e arrondissement parisien.

Durant une semaine, les témoignages se sont succédés. Témoins, experts et proches de la victime ont été, tous, entendus à la barre. Durant une semaine, les mensonges jusqu’à l’absurde de Dahbia Benkired se sont enchaînés : «Eau de mort», ce liquide qu'un ex-compagnon lui a fait boire, «cimetière» où il l'a emmenée ou encore «rites sataniques dans une église».

Autant de versions pour prouver qu’elle a été «ensorcelée» lors de son passage à l’acte, mettant parfois la faute sur ses anciennes relations, à l’instar de Fatah A. ou encore Mustapha M. C’est d’ailleurs à cause de ce dernier qu’elle aurait, dit-elle, commise le meurtre.

«J’avais trop de haine en moi, je voulais la sortir en faisant du mal à quelqu’un. Je n’ai pas choisi, c’était comme ça, c’était la première personne (Lola : ndlr) que j’ai croisée», a-t-elle déclaré lors de son interrogatoire du mercredi 22 octobre. Mais de quelle haine parle-t-elle ?

«Tout ce que j'ai fait, on m'a fait la même chose»

Concrètement, d’après sa version, Dahbia Benkired accuse Mustapha M. de lui avoir fait beaucoup de mal dans sa vie. Elle indique qu’il l’a violée et l’ maltraitée. Elle raconte également s’être prostituée et avoir consommé de la drogue.

Et lorsqu’on lui demande le mobile qui l’a poussée à commettre l’horreur dans cet appartement du 6e étage de l’immeuble, elle répond : «Tout ce que j'ai fait, on m'a fait la même chose», racontant avoir voulu «se venger» de son ex-compagnon Mustapha M.

Pendant son interrogatoire, et au mépris des images fournies par les caméras de vidéosurveillance, les témoignages et tout le travail d’enquête réalisé jusqu’alors, Dahbia Benkired poursuit ses mensonges, persistant à dire qu’elle a abordé Lola dans le jardin, ou la cour, à l’heure même où les différents éléments indiquent qu’elle l’a abordée devant le portillon.

Dans l’appartement, Dahbia Benkired affirme avoir demandé à Lola de se déshabiller et de prendre une douche. A ce moment-là, l’Algérienne a entamé son premier attouchement sexuel et un premier acte de violence physique. «Je lui ai claqué la tête contre le mur, c’était vite fait, a-t-elle dit froidement, après je suis sortie, je l’ai laissée prendre sa douche». Elle a ensuite demandé à Lola de lui faire un cunnilingus. «Pour moi, vu qu'elle n'a pas dit non, c'est oui», a-t-elle martelé.

Puis, vient le scotch, posé tout autour des pieds, des mains et de la tête, notamment du nez et de la bouche, qui a provoqué l'asphyxie létale de la jeune fille. Là encore, l’accusée se justifie : «C'est pas que je voulais la tuer, c'est que je voulais faire du mal à quelqu'un. Et puis comme je l'ai violée, je me suis dit autant la tuer».

Dahbia Benkired a aussi dit avoir vu une sorte de «fantôme qui ne réagissait pas, ne parlait pas». Interrogée pour savoir si elle avait déjà vu un fantôme auparavant, elle a indiqué que c’était «la première fois» que cela lui était arrivé. «Mais, j’ai déjà eu la sensation que quelqu’un me touchait. Mais, ce n’était pas un être humain. Je pense que ça existe chez nous : c’est les Djinns (des esprits en arabe)», a-t-elle fait connaître.

Enfin, concernant les chiffres «1» et «0» écrits sous chaque plante des pieds au vernis, l'accusée a assuré avoir vu sa victime «comme un mouton qu'on égorge en Algérie quand elle a tremblé». Des convulsions, en réalité, qui accompagneront Lola pendant son agonie.

Pour toute cette «horreur», Dahbia Benkired encourt la perpétuité incompressible, applicable, en général, au crime qualifié de «meurtre avec viol, tortures ou acte de barbarie sur mineur de moins de 15 ans».