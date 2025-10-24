Depuis une semaine, Dahbia Benkired, une Algérienne de 27 ans, est jugée à la cour d'assises de Paris. Elle est décrite comme une sans domicile fixe, née en Algérie en 1998. L'accusée est arrivée légalement en France en 2016. Elle a déclaré aux enquêteurs, lors de son audition, qu'elle souhaitait rejoindre la France pour obtenir un CAP en restauration, ce qui lui a permis d'avoir un visa étudiant.
Découvrez notre article complet ici.
La matinée de ce vendredi 24 octobre est consacrée aux réquisitions du parquet et aux plaidoiries de la défense.
Devant le Palais de Justice de Paris, une manifestation est en cours pour demander justice pour Lola.
Ce vendredi après-midi, les jurés doivent rendre leur verdict dans le procès de Dahbia Benkired, jugée depuis le 17 octobre dernier pour avoir violé, torturé et tué Lola, 12 ans, le 14 octobre 2022 à Paris.