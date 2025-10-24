Toute l’actu en direct 24h/24
En directProcès du meurtre de Lola : les réquisitions de l'avocat général attendues ce vendredi matin

Dahbia Benkired est jugée pour avoir violé, torturé et tué Lola. [Benoit PEYRUCQ / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
Une semaine après le début du procès, Dahbia Benkkired, jugée à la cour d'assises de Paris pour avoir violé, torturé et tué Lola en octobre 2022, doit connaître la condamnation qui va être prononcée à son encontre. La matinée est consacrée aux réquisitions de l'avocat général et aux plaidoiries de la défense.
Qui est Dahbia Benkired, l'accusée jugée depuis le 17 octobre dernier pour le meurtre de Lola ?

Depuis une semaine, Dahbia Benkired, une Algérienne de 27 ans, est jugée à la cour d'assises de Paris. Elle est décrite comme une sans domicile fixe, née en Algérie en 1998. L'accusée est arrivée légalement en France en 2016. Elle a déclaré aux enquêteurs, lors de son audition, qu'elle souhaitait rejoindre la France pour obtenir un CAP en restauration, ce qui lui a permis d'avoir un visa étudiant.

Découvrez notre article complet ici

Les réquisitions du parquet attendues dans la matinée

La matinée de ce vendredi 24 octobre est consacrée aux réquisitions du parquet et aux plaidoiries de la défense. 

Une mobilisation en cours devant le Palais de Justice

Devant le Palais de Justice de Paris, une manifestation est en cours pour demander justice pour Lola. 

Dernier jour du procès de l'horreur

Ce vendredi après-midi, les jurés doivent rendre leur verdict dans le procès de Dahbia Benkired, jugée depuis le 17 octobre dernier pour avoir violé, torturé et tué Lola, 12 ans, le 14 octobre 2022 à Paris. 

