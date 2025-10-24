Qui est Dahbia Benkired, l'accusée jugée depuis le 17 octobre dernier pour le meurtre de Lola ?

Depuis une semaine, Dahbia Benkired, une Algérienne de 27 ans, est jugée à la cour d'assises de Paris. Elle est décrite comme une sans domicile fixe, née en Algérie en 1998. L'accusée est arrivée légalement en France en 2016. Elle a déclaré aux enquêteurs, lors de son audition, qu'elle souhaitait rejoindre la France pour obtenir un CAP en restauration, ce qui lui a permis d'avoir un visa étudiant.

