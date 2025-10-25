Haut-Rhin : une femme tuée au couteau à Mulhouse, son ex-conjoint «très activement recherché»

Le parquet de Mulhouse (Haut-Rhin) a fait savoir, ce samedi, qu’une trentenaire était décédée après avoir été agressée au couteau. Son ex-conjoint, suspecté d’être à l’origine du crime, est activement recherché.

Un autre féminicide en France en 2025. Ce samedi 25 octobre, une femme âgée de 33 ans est décédée des suites de ses blessures après avoir été agressée au couteau à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, a indiqué le procureur de la République de la ville, Nicolas Heitz, ce jour dans un communiqué.

Les faits se sont déroulés dans un débit de boisson où la trentenaire travaillait en tant que serveuse. Alors qu’elle ouvrait l’établissement, la jeune femme, de nationalité géorgienne selon le parquet et demeurant à Mulhouse, a été «victime de plusieurs coups de couteau».

La trentenaire a alors été transportée à l’hôpital mais elle a succombé à ses blessures. D’après le procureur de Mulhouse, citant les premiers éléments de l’enquête, la victime «aurait vécu durant trois ans avec un homme dont elle s’est récemment séparée».

La piste d'un féminicide privilégiée

Cet homme est actuellement «très activement recherché par les policiers», rapporte encore le magistrat expliquant que «tout est mis en œuvre pour appréhender rapidement l’auteur présumé des faits et établir le déroulé exact de ce drame».

Nicolas Heitz ajoute aussi qu’une autopsie du corps de la victime a été ordonnée. Elle sera réalisée en début de semaine prochaine. Pour le magistrat, la piste privilégiée est celle d’un féminicide.

D’après l’organisation NousToutes, au 21 octobre 2025, la France dénombrait 131 féminicides depuis le début de l’année en cours.