Vénissieux : un homme tué par arme blanche, le suspect activement recherché

Le corps de la victime a été retrouvé tôt samedi sur les rails du tramway de Vénissieux. [DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 octobre, un homme a été tué par arme blanche à Vénissieux, près de Lyon, dans le Rhône. L’auteur des faits est actuellement recherché.  

Un drame. A Vénissieux (Rhône), un homme a été tué par arme blanche par un individu ayant pris la fuite en voiture après cette agression, a appris l’AFP ce jour auprès de la police. Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 octobre. 

Il fallait attendre ce samedi, tôt le matin, pour que le corps sans vie de la victime soit retrouvé sur les rails du tramway de cette ville rhodanienne

Selon une source policière à l’AFP, les images vidéo de la scène ont fourni quelques détails sur le déroulé des faits. D'après celles-ci, la victime aurait eu une discussion décrite comme «houleuse» avec l’occupant d’une voiture. Ce dernier lui aurait ensuite porté un coup de couteau. Après les faits, l’agresseur présumé a pris la fuite. 

Sur le même sujet Haut-Rhin : une femme tuée au couteau à Mulhouse, son ex-conjoint «très activement recherché»

Contacté par CNEWS, le parquet de Lyon n’était pas joignable dans l’immédiat. A la suite de ces faits, la Division de la criminalité territoriale (DCT) a été saisie de l’enquête. 

D’après le Progrès, la victime est âgée de 37 ans et serait connue des services de police. 

