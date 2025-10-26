«Ça soulage de savoir que cette personne est enfermée» : la mère de Lola raconte le procès après la condamnation de Dahbia Benkired

Après la condamnation de Dahbia Benkired à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la mère de Lola, Delphine Daviet, a exprimé, après ce procès s’étant achevé le 24 octobre, son «soulagement» de savoir que la meurtrière de sa fille de 12 ans soit «enfermée».

Des mots forts. Vendredi 24 octobre, et au terme d’une semaine de procès intense, Dahbia Benkired, reconnue coupable des viols, des actes de torture et de barbarie, qui ont été commis du vivant de Lola Daviet, ainsi que de meurtre accompagné, suivi ou précédé de viols et d’actes de tortures et de barbarie, a été condamnée à la réclusion criminelle à la perpétuité incompressible.

Elle écope ainsi de la peine la plus lourde prévue par le Code pénal après le meurtre de Lola, 12 ans, le 14 octobre 2022 dans un immeuble du 19e arrondissement de Paris. Au lendemain du verdict, Delphine Daviet, mère de Lola, et Thibault, frère de la victime, sont revenus sur cette semaine de procès, qui s’est ouvert vendredi 17 octobre.

«Quand elle (Dahbia Benkired : ndlr) est rentrée dans la salle d'audience, on se dit : "C'est elle". On se dit que ça commence à être réel», s’est remémorée Delphine Daviet au micro de TF1 ce samedi 25 octobre.

«On voulait tout voir, tout assumer, tout savoir surtout»

Thibault, lui, a raconté n’avoir fait que «la fixer, pour voir ses réactions, son regard qui était assez froid». «J'avais besoin de regarder cette personne et qu'elle aussi, arrive à nous regarder. Ce qu'elle n'arrivait pas à faire», a-t-il dit auprès de nos confrères.

Au cours de ce procès, des photographies de l’autopsie de Lola ont été projetées. Un moment assez dur auquel la mère et le frère de la victime ont tenu à assister. «On voulait tout voir, tout assumer, tout savoir surtout», a expliqué Delphine Daviet.

Et c’est au micro de nos confrères que la mère de la victime a exprimé son «soulagement» après le verdict rendu par les jurés vendredi 24 octobre. «Ça soulage, quand même, un peu, pas totalement, mais ça soulage de savoir que cette personne est enfermée et qu'elle y restera toute sa vie», a conclu Delphine Daviet, qui déplore que certaines «questions» demeurent aujourd’hui sans réponses.

«On n'a pas eu toutes les réponses. On ne saura jamais vraiment le pourquoi, pourquoi Lola», a-t-elle dit auprès de nos confrères.