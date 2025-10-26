Jeune femme retrouvée morte dans un canal à Lille : le procureur appelle à cesser la diffusion d'images de vidéosurveillance

A la suite de la découverte du corps sans vie d’une femme dans la Deûle, le procureur de la République de Lille, Samuel Finielz, a appelé ce dimanche dans un communiqué à cesser la diffusion sur les réseaux sociaux des images de vidéosurveillance présentées comme celles d’un suspect.

Des images qui peuvent avoir un mauvais impact sur le bon déroulement des investigations. Une jeune femme avait disparu, dans la soirée du jeudi 23 au vendredi 24 octobre, à Lille (Nord) après une soirée festive ayant eu lieu dans un établissement de nuit. Le lendemain, soit vendredi au soir, son corps sans vie a été retrouvé dans le canal de la Deûle.

Depuis, des vidéos «reprenant des captures d'écran d'un système de vidéosurveillance provenant probablement de l'établissement de nuit où se trouvait cette jeune fille et montrant le visage d'un individu» ont été diffusées sur les réseaux sociaux, sous-entendant que l’homme visible sur les images serait actuellement recherché et serait accusé de meurtre.

C’est dans ce cadre que le procureur de la République de Lille, Samuel Finielz a appelé, à travers un communiqué dévoilé ce dimanche 26 octobre, de cesser la diffusion de ces images, rappelant que la piste criminelle n’est pas privilégiée à ce stade de l’enquête et que cette diffusion n’est «corroborée par aucun élément d’enquête à cette heure».

Concrètement, le magistrat a indiqué que le corps de la victime ne présentait «aucun élément visible» pouvant expliquer la cause du décès. Ainsi, l’enquête est ouverte en «recherche des causes de la mort». Une autopsie du corps de la victime a été ordonnée. Celle-ci «aura lieu lundi» 27 octobre.

Dans son communiqué, le procureur de la République de Lille regrette que la diffusion des images de vidéosurveillance ait pour conséquence d’entretenir la confusion sur l’origine du décès et, plus grave encore, de «livrer au public la photographie d'une personne qui se retrouve presque mise en cause de faits gravissimes dont l'existence n'est pas établie à cette heure».