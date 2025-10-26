La Réunion : ce que l'on sait de l'accident de rallye qui a tué une petite fille et blessé cinq personnes dont quatre enfants

Une fillette a été tuée et deux autres enfants ont été grièvement blessés ce dimanche, lors d'une sortie de route au cours d'un rallye à La Réunion.

Tout un territoire endeuillé. Percutant violemment les spectateurs, une voiture a fait une sortie de route fatale, ce dimanche 26 octobre à La Réunion. Le véhicule, qui participait à un rallye à Saint-Joseph, dans le sud de l'île, a tué une fillette de 9 ans. Quatre enfants, âgés de 6, 7, 10 et 12 ans ont été blessés, dont deux sont en urgence absolue. Un homme de 35 ans a également été blessé, précise la préfecture.

De nombreuses personnes étaient massées le long de la route pour assister au passage des véhicules lorsque l'accident s'est produit, en milieu de journée.

Un témoin interrogé par l'AFP a expliqué : «Une voiture est sortie de la route et a percuté de plein fouet le groupe qui se trouvait sur le bas-côté. Tout le monde s'est affolé, les gens criaient, des enfants ont été blessés, c'était horrible».

La course a été immédiatement interrompue après la collision. Sur Facebook, les organisateurs ont adressé leurs «pensées les plus sincères» à la famille de la fillette décédée et à «toute la communauté du rallye touchée par ce drame». Le maire a également publié un communiqué.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la gendarmerie. Le pilote et le copilote du véhicule incriminé étaient toujours entendus par les enquêteurs en fin d'après-midi. Selon le procureur de la République de Saint-Pierre, Olivier Clémençon, «les dépistages les concernant, alcoolémie et stupéfiants, sont négatifs».