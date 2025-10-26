Pyrénées-Atlantiques : une brigade des douanes saisit près de 800.000 euros en liquide, avant de subir une tentative de cambriolage

Près de 800.000 euros en liquide ont été découverts le week-end dernier à Biarritz lors d'un contrôle routier opéré par les douanes. Les locaux de la brigade ont ensuite été la cible d'un cambriolage raté.

Une saisie d’argent qui a attisé les convoitises. Dans la nuit du 18 au 19 octobre, la brigade des douanes de Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) a saisi la somme de 799.870 euros dans un véhicule circulant en direction de l'Espagne. Au volant, un individu de nationalité franco-algérienne, âgé de 39 ans, et résidant en région parisienne, transportait des petites coupures conditionnées en quatre paquets.

Mais dans la nuit suivant le contrôle, la brigade des douanes où était stocké l'argent a été visée par une tentative de vol par effraction, a fait savoir dans un communiqué le parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux. «L'auteur prenait la fuite sans parvenir à entrer dans les lieux», a écrit Renaud Gaudeul, procureur de la République à Bordeaux.

Le chauffeur du véhicule contrôlé placé en détention provisoire

Une information judiciaire a été ouverte mardi à la JIRS de Bordeaux pour «blanchiment de trafic de stupéfiants, blanchiment douanier de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs de délits punis de 10 ans d'emprisonnement, transfert non déclaré d'argent liquide d'un montant d'au moins 10.000 euros et tentative de vol en bande organisée».

Le chauffeur du véhicule contrôlé n'a pas souhaité s'exprimer au cours de sa garde à vue, selon le parquet. Présenté à un juge d'instruction, il a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Les investigations, confiées à l'Office national anti-fraude (Onaf) et à l'antenne de Bayonne de l'Office anti-stupéfiants (Ofast), auront «notamment pour objectif de confirmer si d'autres voyages ont été effectués, d'identifier les complices et commanditaires du chauffeur ainsi que le ou les auteurs de la tentative de vol par effraction et de préciser la destination finale des sommes saisies», souligne le procureur.

Selon les douanes, le nombre et le montant des saisies d'argent liées aux trafics en France connaît une nette croissance dans le cadre d'une nouvelle stratégie anti-blanchiment qui vise à «suivre et saisir l'argent».

Entre janvier et fin juillet 2025, les douaniers français ont saisi près de 48 millions d'euros en matière de manquement à l'obligation déclarative et de blanchiment d'argent, contre 35,8 millions sur la même période en 2024 (+34%).