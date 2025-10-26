Vol au Louvre : plusieurs suspects arrêtés, enquête... Ce que l'on sait une semaine après les faits

Une semaine après le cambriolage spectaculaire au musée du Louvre, deux suspects ont été interpellés par les forces de l'ordre et placés en garde à vue dimanche 26 octobre. L'un d'eux a été arrêté à l'aéroport de Roissy la veille alors qu'il tentait de partir en Algérie, selon une source policière à CNEWS.

L’enquête avance. Le 19 octobre, quatre malfaiteurs ont dérobé huit bijoux de la couronne de France, estimés à 88 millions d’euros, au musée du Louvre. Une semaine après le vol spectaculaire, deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Selon une source policière à CNEWS, l’un d’entre eux a été arrêté samedi par la police des frontières à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle avant d’être remis à la Brigade de répression du banditisme (BRB). L’individu tentait de rejoindre l’Algérie.

Le second suspect a été interpellé en Seine-Saint-Denis, samedi soir, alors qu’il était en partance pour le Mali. Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle. Ils sont soupçonnés de faire partie du commando des quatre malfaiteurs à l’origine du cambriolage du musée.

A ce jour, les bijoux n'ont pas été retrouvés.

Plus de cent enquêteurs

Pour rappel, les faits se sont déroulés le dimanche 19 octobre vers 9h30. Deux des quatre malfaiteurs se sont hissés à l'aide d'une nacelle au niveau de la galerie d'Apollon, située au premier étage du Louvre. A l’aide d’une disqueuse, ils ont brisé la fenêtre avant de dérober huit joyaux de la couronne de France.

Les cambrioleurs ont ensuite pris la fuite à bord de scooters T-Max conduits par deux autres individus. Le vol de ces bijoux aura duré sept à huit minutes seulement. En revanche, dans leur fuite, les malfaiteurs ont laissé plusieurs objets derrière eux, comme un casque de moto, un gilet jaune, un bidon contenant un liquide inflammable ou même la couronne d’Eugénie, retrouvée endommagée près du musée du Louvre.

Tous ces objets ont «été immédiatement soumis à analyses», avait indiqué Laure Beccuau, procureure de Paris, dans un communiqué publié le 20 octobre. Interrogée samedi par le Journal du Dimanche, cette dernière a indiqué que les enquêteurs étaient passés d’une soixantaine à «plus de cent» afin de retrouver l’équipe de malfaiteurs.

Elle a notamment rappelé que les investigations étaient conduites par la Brigade de répression du banditisme (BRB) et l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC).

Le système de sécurité de la galerie avait «parfaitement fonctionné»

Auditionnée mercredi devant la commission de la culture du Sénat, Laurence des Cars, la directrice du Louvre, a reconnu des failles dans le système de surveillance extérieur du musée. Face à cela, elle a proposé de nouvelles mesures dont un commissariat de police en son sein. Une demande à laquelle s’est «opposé» samedi le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

La dirigeante avait en revanche assuré que «le système de sécurité» de la galerie d’Apollon avait «parfaitement fonctionné», y compris toutes ses alarmes. Malgré cela, Laurence des Cars a admis que le système de surveillance vidéo de l'extérieur du gigantesque palais était «très insuffisant». Elle a notamment évoqué une «faiblesse dans la protection périmétrique».

La directrice, qui a reconnu que le musée avait «été mis en échec», souhaite désormais pouvoir empêcher le stationnement des véhicules aux abords du Louvre.

Plus de 150 prélèvements de traces ADN

Par ailleurs, jeudi dernier, la procureure de Paris a précisé que plus «de 150 prélèvements de traces ADN, papillaires et autres ont été réalisés» sur les lieux du rocambolesque vol de bijoux au musée du Louvre. Face à cela, Laure Beccuau s’était montrée «optimiste» quant à la suite de l’enquête.

Dans le détail, elle avait expliqué que la vidéosurveillance «a permis de suivre» le parcours des malfaiteurs «à Paris et dans des départements limitrophes», évoquant aussi des «images disponibles grâce aux caméras publiques ou privées (autoroutes, banques, entreprises...)» à exploiter.

Concernant la nacelle laissée sur place par les malfaiteurs, elle aurait été volée dans le Val-d’Oise, sur la commune du Louvres. Drôle de coïncidence. Selon une information du Parisien, le véhicule a été dérobé à son propriétaire qui l’avait mis en vente sur Le Bon Coin. Ce dernier aurait reconnu le monte-charge après avoir visionné les images diffusées sur les chaînes d'info.

Des bijoux transférés à la Banque de France

De plus, moins d'une semaine après le vol, les bijoux de la galerie d’Apollon, ainsi que d’autres pièces du Louvre, ont été transférés dans des coffres de la Banque de France, située à quelques centaines de mètres du musée, selon RTL.

L’opération s’est tenue vendredi 24 octobre sous très haute sécurité, avec une escorte motorisée de la préfecture de police de Paris. Après 300 mètres de trajet, les objets ont été placés en sécurité dans le gigantesque coffre-fort principal de l’institution. Enfoui à 26 mètres de profondeur, c’est ici que sont stockées 90% des réserves d’or de l’État français.