«Ils les ont molestés de façon violente, style MMA» : cinq rugbymen d’un club niçois agressés par des gens du voyage

Cinq joueurs du Nissa Rugby ont été violemment agressés par des gens du voyage aux abords du complexe des Arboras à Nice (Alpes-Maritimes) jeudi 23 octobre.

Un véritable guet-apens. Plusieurs joueurs du Nissa Rugby ont reçu des salves de cailloux sur la tête alors qu’ils étaient attablés en terrasse après l’entraînement. Cinq d’entre eux ont alors décidé de se rendre derrière la tribune pour identifier les auteurs de ces jets de pierre.

«Ils sont tombés sur cinq gars d’une vingtaine d’années qui les ont molestés de façon violente, style MMA, avec des coups de pieds, coups de poings… Ils se sont défendus puis ils se sont rapidement réfugiés dans le club house. Trois d’entre eux ont été blessés par des gens du voyage vraisemblablement», a détaillé Patrice Prévot, le président de la section amateur du Nissa Rugby.

Une agression qui intervient dans un contexte tendu au sein du complexe des Arboras, marqué par des incivilités et des dégradations fréquemment recensées.

«C’est vrai qu’en arriver à être menacé puis agressé sur ce lieu, on passe un cap. C’est une situation qui est compliquée sur les Arboras avec une implantation des gens du voyage juste derrière le complexe. Il y a aussi un autre bâtiment à côté avec des Roms et des squatteurs», a regretté Jean-Luc Bragato, du syndicat Alliance 06, sur CNEWS.

Patrice Prévot, le président du Nissa Rugby, a porté plainte au nom du club et s’est porté partie civile. Les trois joueurs blessés lors de l’altercation comptent quant à eux porter plainte mercredi.