Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Indre-et-Loire : trois policiers blessés lors d'une course-poursuite à Saint-Pierre-des-Corps, un individu interpellé

Seize sapeurs-pompiers ont été appelés sur les lieux pour venir en aide aux victimes. [ADOBE]
Par CNEWS
Publié le

Alors qu’ils étaient en intervention ce dimanche aux alentours de 4h du matin, trois policiers de la Brigade anticriminalité de Tours ont été blessés à l’issue d’une course-poursuite à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire).

Un véhicule transportant trois policiers de la Brigade anticriminalité de Tours a terminé sur le toit à l’issue d’une course-poursuite, a appris CNEWS auprès du parquet de la ville confirmant les informations de La Nouvelle République.  

Les faits se sont déroulés aux alentours de 4h du matin ce dimanche 26 octobre à Saint-Pierre-des-Corps. Les trois passagers ont tous été légèrement blessés lors d’une collision avec du mobilier urbain, à l’entrée de la rue Paul-Louis-Courier.  

Seize sapeurs-pompiers ont été appelés sur les lieux pour venir en aide aux victimes d'après La Nouvelle République.  

Une enquête ouverte

Les trois membres de la BAC ont été pris en charge à l’hôpital. Deux d'entre eux ont été transportés au CHU Trousseau à Chambray-lès-Tours, le dernier a été soigné à la clinique de l’Alliance, à Saint-Cyr-sur-Loire.  

Selon les pompiers, deux policiers souffraient de douleurs lombaires et le troisième au niveau poignet et des cervicales. Ils seraient sortis de l’hôpital depuis.

Sur le même sujet «Notre collègue a carrément eu un trou sur son bras» : des policiers caillassés et blessés à Aulnay-sous-Bois Lire

Pour ces faits, une personne a été interpellée et le parquet a ouvert une enquête. 

policierAccidentEnquêteJustice

À suivre aussi

Mort d'une passagère après un refus d'obtempérer à Paris en 2022 : le procès du conducteur de la voiture où se trouvait Rayana s'ouvre ce lundi
«Une partie de la population a installé une contre-société qui gère des territoires, où les policiers sont des adversaires», avance Joseph Thouvenel
«Il ne va pas bien, il est en colère», les nouvelles peu rassurantes du policier agressé à Tourcoing
«Il ne va pas bien, est choqué et a peur» : un collègue du policier lynché à Tourcoing témoigne

Ailleurs sur le web

Dernières actualités