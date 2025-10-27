Indre-et-Loire : trois policiers blessés lors d'une course-poursuite à Saint-Pierre-des-Corps, un individu interpellé

Alors qu’ils étaient en intervention ce dimanche aux alentours de 4h du matin, trois policiers de la Brigade anticriminalité de Tours ont été blessés à l’issue d’une course-poursuite à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire).

Un véhicule transportant trois policiers de la Brigade anticriminalité de Tours a terminé sur le toit à l’issue d’une course-poursuite, a appris CNEWS auprès du parquet de la ville confirmant les informations de La Nouvelle République.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 4h du matin ce dimanche 26 octobre à Saint-Pierre-des-Corps. Les trois passagers ont tous été légèrement blessés lors d’une collision avec du mobilier urbain, à l’entrée de la rue Paul-Louis-Courier.

Seize sapeurs-pompiers ont été appelés sur les lieux pour venir en aide aux victimes d'après La Nouvelle République.

Une enquête ouverte

Les trois membres de la BAC ont été pris en charge à l’hôpital. Deux d'entre eux ont été transportés au CHU Trousseau à Chambray-lès-Tours, le dernier a été soigné à la clinique de l’Alliance, à Saint-Cyr-sur-Loire.

Selon les pompiers, deux policiers souffraient de douleurs lombaires et le troisième au niveau poignet et des cervicales. Ils seraient sortis de l’hôpital depuis.

Pour ces faits, une personne a été interpellée et le parquet a ouvert une enquête.