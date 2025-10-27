Népal : un alpiniste français meurt 24 heures après avoir gravi l’Ama Dablam

Un alpiniste français a perdu la vie après avoir gravi l’Ama Dablam, un sommet emblématique de l’Himalaya. Ce drame met en lumière les dangers de cette montagne tant réputée et plus largement des expéditions d’alpinisme.

Sa passion de la montagne l'aura mené jusqu’au sommet, puis à la mort. Un alpiniste français a trouvé la mort suite à l'ascension de l’Ama Dablam, un des plus beaux sommets du Népal, mais aussi l’un des plus redoutables.

Hugo Lucio Colonia Lazaro, 65 ans, venait d’accomplir l’ascension de ce géant de 6.812 mètres lorsque son état de santé s’est soudainement dégradé pendant la descente. Héliporté d’urgence vers Katmandou mercredi dernier, il est décédé le lendemain, selon Himal Gautam, responsable du département du tourisme népalais.

L’Ama Dablam, un sommet technique

Un autre drame s’est joué presque au même moment. Le Sud-Coréen Hong Khy Park, 66 ans, a perdu la vie entre les camps 1 et 2, alors qu’il poursuivait son ascension. Himal Gautam a précisé que le rapatriement des corps était en cours : «Notre département consulte les services concernés pour rapatrier leurs corps dans leur pays respectif».

Ces deux décès rappellent la dangerosité de l’Ama Dablam, montagne aussi fascinante qu’implacable, surnommée «le joyau de l’Himalaya». Situé dans la région de Khumbu, non loin de l’Everest, ce sommet est réputé pour ses parois abruptes, ses conditions météorologiques changeantes et ses passages techniques qui en font un défi réservé aux alpinistes expérimentés.

Près de 400 grimpeurs s’y sont aventurés cette saison automnale, confirmant l’engouement croissant pour les sommets de 6.000 et 7.000 mètres, désormais prisés autant que les mythiques «huit mille». Pour le Népal, ces expéditions constituent une manne économique essentielle : le pays abrite huit des dix plus hauts sommets du monde et attire chaque année des centaines d’alpinistes venus tester leurs limites.