Rhône : une femme tuée à coups de couteau, le mari de la victime en garde à vue

Un nouveau féminicide. Un homme a été placé en garde à vue pour le meurtre de son épouse, a indiqué ce lundi le parquet de Lyon (Rhône).

Ce dimanche 26 octobre «en début de soirée, une femme de 38 ans a été tuée par arme blanche par son conjoint de 39 ans au domicile du couple» a précisé le parquet, ajoutant que «leurs enfants n'ont pas assisté aux faits».

En effet, selon le Progrès, le couple a trois enfants âgés de 6, 9 et 12 ans. Par ailleurs, le quotidien régional a indiqué que la victime aurait été tuée à l’aide d’un couteau.

La police a indiqué avoir découvert la victime vers 22h, gisant au sol et blessée mortellement au cou. Son mari a été interpellé au domicile d'un proche chez qui il s'était réfugié. C'est ce dernier qui avait informé la police, selon cette même source.

L'homme a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour homicide sur conjoint, a précisé le parquet.

Selon les derniers chiffres officiels publiés fin novembre 2024, 96 féminicides conjugaux ont été recensés par les forces de sécurité en France en 2023, sur 119 morts violentes au sein du couple. Dans 82% des cas, les auteurs sont des hommes.