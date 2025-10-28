Féminicide à Mulhouse : suspect «très activement recherché», enquête ouverte pour assassinat… ce que l’on sait

Une femme de 33 ans a été tuée au couteau par son ex-conjoint samedi 25 octobre à Mulhouse. Une autopsie sera réalisée ce mercredi 29 octobre, a indiqué le parquet ce mardi 28 octobre.

Un autre féminicide en France en 2025. Samedi 25 octobre, une femme âgée de 33 ans est décédée des suites de ses blessures après avoir été agressée au couteau à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, a indiqué le procureur de la République de la ville, Nicolas Heitz, le jour des faits dans un communiqué.

Les faits se sont déroulés dans un débit de boisson où la trentenaire travaillait en tant que serveuse. Alors qu’elle ouvrait l’établissement, la jeune femme, de nationalité géorgienne selon le parquet et demeurant à Mulhouse, a été «victime de plusieurs coups de couteau».

La trentenaire a alors été transportée à l’hôpital mais elle a succombé à ses blessures. Dans un second communiqué publié ce mardi 28 octobre, le ministère public a expliqué que «des tous premiers éléments de l’enquête, elle aurait vécu durant trois ans avec un homme dont elle s’est récemment séparée, aucune plainte ou main courante n’a par ailleurs été déposée par la victime».

Un suspect «de nationalité albanaise» recherché

Cet homme, «de nationalité albanaise, inconnu ds services de police et de la justice en France est très activement recherché par les policiers», rapporte encore le magistrat expliquant que «tout est mis en œuvre pour appréhender rapidement l’auteur présumé des faits et établir le déroulé exact de ce drame».

A la suite de ces faits, une enquête en flagrance du chef d'assassinat a été ouverte et les investigations ont été confiées au Service interdépartemental de Police judiciaire (SIPJ). Pour le magistrat, la piste privilégiée est celle d’un féminicide.

«L’autopsie du corps de la victime sera diligentée mercredi 28 octobre au matin à l’Institut Médico-Légal de Strasbourg et une exploitation de la vidéo-surveillance est en cours», peut-on lire dans le communiqué dévoilé par le parquet ce mardi.

D’après l’organisation NousToutes, au 21 octobre 2025, la France dénombrait 131 féminicides depuis le début de l’année en cours.