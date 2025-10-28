Saint-Malo : elle tente de prendre le volant d'un bus et crie «Allah Akbar», avant d'être maîtrisée par sa mère

A Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), une femme a tenté de prendre le volant d’un bus ce lundi en criant «Allah Akbar», a appris CNEWS auprès d’une source policière ce mardi 28 octobre.

Aucun blessé dans l’incident. Une femme d’une trentaine d’années a tenté de s’emparer du volant d’un bus ce lundi 27 octobre à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, a indiqué ce mardi une source policière à CNEWS.

L’incident s’est déroulé aux alentours de 13h30. La jeune femme qui a tenté de prendre le contrôle du véhicule a hurlé «Allah Akbar» avant d’être maitrisée par sa propre mère, également passagère du bus.

Le conducteur, lui, a réussi à garder le contrôle de son véhicule et aucun accident de la route ne s'est produit.

Selon la source policière, la mise en cause serait en rupture de traitement. Inconnue de la justice et du renseignement, elle a été placée en garde à vue.