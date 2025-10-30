Jusqu'à 450 euros le petit-déjeuner : un homme de 94 ans escroqué de 22.000 euros par le patron d’un bar où il était un client régulier

Pendant deux ans, le patron d'un bar espagnol prenait la carte de crédit d'un de ses habitués, sous prétexte que son terminal de paiement ne fonctionnait pas sur la terrasse, et en profitait pour lui facturer d'importantes sommes d'argent.

Un comportement profondément malhonnête. Durant deux ans, entre juin 2023 et juin 2025, le propriétaire d'un bar situé à Grenade, en Espagne, a escroqué un de ses habitués, un retraité âgé de 94 ans.

Alors que le nonagénaire avait pour habitude d'y prendre son petit-déjeuner, le gérant de l’établissement en profitait pour lui soutirer de l’argent dans son dos, a rapporté le média espagnol 3cat.

Des petits-déjeuners à 450 euros

Prétextant un dysfonctionnement de son terminal de paiement électronique depuis la terrasse, le commerçant lui prenait sa carte de crédit afin de l'encaisser, seul, au comptoir. Mais au lieu de lui faire payer le prix du petit déjeuner indiqué sur la carte, ce dernier surfacturait chaque boisson : certains petits-déjeuners ont ainsi coûté 450 euros.

Selon les estimations de la police catalane, c’est au total plus de 22.000 euros sur une période de deux ans que le patron de 57 ans aurait escroqué au client habitué des lieux.

La victime, en raison de son âge avancé et de la confiance qu'elle donnait au patron du bar, ne se rendait pas compte de l’arnaque dont il était victime. Le gérant encourt plus d'un an de prison.