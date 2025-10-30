Mayotte : trois hommes condamnés en appel à 30 et 25 ans de prison pour l'assassinat en bande d'un adolescent de 13 ans

Ce jeudi 30 octobre, trois hommes âgés de 25, 27 et 35 ans ont été condamnés en appel à 30 et 25 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Mayotte pour l'assassinat sauvage d'un adolescent de 13 ans en janvier 2021.

De lourdes peines pour des faits gravissimes. Trois hommes, originaires des Comores et âgés de 25, 27 et 35 ans, ont été condamnés en appel, ce jeudi 30 octobre à la cour d’assises de Mayotte, à 30 et 25 ans de réclusion criminelle. Cette condamnation est assortie pour les trois accusés d'une interdiction du territoire français.

Ces individus étaient jugés pour l’assassinat sauvage de Steven Z., 13 ans et demi, le 24 janvier 2021. Les faits ont eu lieu dans un contexte de rivalités entre les quartiers de La Vigie et Cetam.

A l’époque, l’adolescent de 13 ans et demi avait été pris en chasse par une vingtaine d'individus, dont plusieurs mineurs, armés de machettes, de haches et de couteaux. Steven Z. tentait de se réfugier dans une case en tôle et il avait été retrouvé la gorge tranchée.

Trois morts en quelques jours

Le meurtre avait provoqué une vive émotion sur l'île de Mayotte. La mère de l’adolescent avait assuré que son fils «ne faisait partie d'aucune bande» et qu'il s'agissait d'un enfant «sans histoire».

A la suite de ces faits, cinq hommes avaient été jugés en première instance. Deux d’entre eux avaient été condamnés à deux peines de réclusion à perpétuité et le troisième, âgé de 35 ans, à 30 ans de prison. Les deux derniers avaient été acquittés.

Le début de l'année 2021 avait été marqué par une série d'affrontements violents entre jeunes à Petite-Terre, la petite île qui borde l'île principale de Mayotte. Ces affrontements avaient fait trois morts en quelques jours.

Les violences de bandes demeurent fréquentes à Mayotte: selon la Fondation IFRAP, 27% des homicides et tentatives d'homicide y étaient commis par des mineurs en 2024 dans le 101ème département français.