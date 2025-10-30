Toute l’actu en direct 24h/24
Rhône : le Laboratoire Pourquery cambriolé, cinq suspects interpellés

Les faits ont eu lieu ce jour en début d'après-midi. [Google Street View]
Par Khalil Rajehi , Tanguy Hamon
Publié le - Mis à jour le

Situé dans le 7e arrondissement de Lyon, le Laboratoire Pourquery, qui traite des métaux précieux, a subi un vol ce jeudi 30 octobre, a appris CNEWS de source policière et de la préfecture du Rhône. Cinq individus ont été interpellés. 

Quelques jours après le vol survenu au Louvre, à Paris, un autre cambriolage a eu lieu ce jeudi 30 octobre à Lyon. Cette fois, c’est le Laboratoire Pourquery qui a été visé. En effet, selon une source policière et la préfecture du Rhône à CNEWS, vers 13h40, ce laboratoire traitant des métaux précieux a été attaqué à l’arme lourde par plusieurs individus. 

D’après la source policière, ceux-ci étaient équipés de faux brassards et d’un véhicule avec un gyrophare. La préfecture du Rhône nous indique par ailleurs qu’une explosion a eu lieu avant que les malfaiteurs ne pénètrent dans les lieux.

Aucune notion de blessés pour le moment. Les individus ont ensuite pris la fuite après les faits et un dispositif de sécurité a été mis en place. 

Toujours selon nos informations, cinq individus ont finalement été interpellés par les policiers de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI).  

