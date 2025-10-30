Tribunal de Bobigny : accusés de viol, deux policiers du dépôt placés en garde à vue

Le parquet de Bobigny a indiqué ce jeudi 30 octobre que deux policiers du dépôt du tribunal de Bobigny ont été placés en garde à vue après qu'une jeune femme a dénoncé avoir été violée par ces fonctionnaires dans la nuit de mardi à mercredi.

Une affaire sérieuse. Une jeune femme a dénoncé avoir été violée par deux policiers du dépôt du tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) dans la nuit de mardi à mercredi. Les fonctionnaires ont été placés en garde à vue, a indiqué ce jeudi le parquet.

La jeune femme était au moment des faits dénoncés «déférée au parquet de Bobigny pour des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales» concernant son enfant, a indiqué le procureur Eric Mathais dans un communiqué.

La police des polices saisie

Ce mercredi en fin d'après-midi, elle «a révélé avoir fait l'objet de deux viols durant la nuit du 28 au 29 octobre par deux fonctionnaires du dépôt du tribunal de Bobigny», a précisé le parquet.

Eric Mathais s'est refusé à livrer davantage de précisions, «les investigations étant en cours». L'IGPN (Inspection générale de la Police nationale) a été saisie de l'enquête ouverte pour viols par personnes abusant de l'autorité que lui confèrent leurs fonctions.

Une source proche du dossier a précisé à l'AFP que la jeune femme est âgée de 26 ans. Selon cette source, les deux fonctionnaires placés en garde à vue n'étaient «pas policiers depuis longtemps» et sont âgés de 23 et 35 ans.