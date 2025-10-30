Vol au Louvre : cinq personnes, dont le principal suspect, interpellées en région parisienne mercredi soir

Alors que deux personnes suspectées d’avoir cambriolé le Louvre le 19 octobre dernier ont été mis en examen puis placés en détention provisoire ce mercredi, cinq autres personnes, dont le principal suspect, ont été interpellées dans la soirée en région parisienne, selon une source policière.

Un nouveau tournant dans l’enquête liée au vol spectaculaire du musée du Louvre. D’après une source policière relayée par le service police-justice de CNEWS, cinq personnes, dont le principal suspect du casse réalisé au Louvre le 19 octobre dernier, ont été interpellées vers 21h ce mercredi soir.

L’opération menée dans la soirée par les agents de la Brigade de répression du banditisme (BRB) a permis d’arrêter cinq nouveaux suspects à différents endroits de la région parisienne. Ces quatre personnes, dont le suspect principal du vol réalisé au Louvre, ont été immédiatement placés en garde à vue.

«Ces interpellations sont désormais réalisées sur commission rogatoire des deux magistrats instructeurs qui ont été désignés. Elles ont eu lieu respectivement sur Paris, mais aussi dans l’agglomération parisienne et notamment en Seine-Saint-Denis», a précisé la procureure de Paris, Laure Beccuau, sur RTL.

Cambriolage du Louvre : cinq nouveaux suspects interpellés. La Procureure de Paris, Laure Beccuau, est l’invitée de @RTL ce matin. pic.twitter.com/KBT4oHpecl — Parquet de Paris (@parquetdeParis) October 30, 2025

«L’un d’entre eux était effectivement un des objectifs des enquêteurs puisque nous avions des traces ADN le concernant qui le lie de notre point de vue au vol qui a été commis (…) C’est un des suspects qu’on avait "dans le viseur" au cours des investigations menées. Quant aux autres personnes qui ont été placées en garde à vue, ce sont des personnes qui peuvent éventuellement nous renseigner sur le déroulement de ces faits», a indiqué Laure Beccuau.

Deux suspects mis en examen mercredi

Deux hommes, soupçonnés d'avoir participé au spectaculaire casse du Louvre, ont été mis en examen et écroués ce mercredi soir, mais les bijoux restent introuvables. Ces deux hommes âgés de 34 et 39 ans, qui avaient été interpellés samedi soir, ont été mis en examen pour «vol en bande organisée, et pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime» et placés en détention provisoire, a annoncé dans la soirée le parquet de Paris.

«Les investigations et l’enquête ont connu une phase d’accélération lorsque les enquêteurs ont appris que l’une des personnes que nous suspections avait pris un vol pour l’Algérie sans billet de retour. Il a fallu évidemment accélérer les opérations d’interpellations», a détaillé la procureure de Paris ce jeudi.

Les deux trentenaires ont «partiellement reconnu les faits», avait indiqué Laure Beccuau, procureure de la République de Paris lors d'une conférence de presse donnée mercredi. Ils sont soupçonnés d'être ceux qui ont «pénétré dans la galerie d'Apollon pour s'emparer des bijoux», a-t-elle néanmoins précisé.

La procureure a ajouté que «rien ne permet à ce stade d'affirmer que les malfaiteurs auraient bénéficié d'une complicité quelconque au sein du musée». En revanche, «nous n'excluons pas la possibilité» d'un groupe beaucoup plus large que les quatre malfaiteurs repérés par les caméras de surveillance, a-t-elle dit.