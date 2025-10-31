«Ce n’est pas simple tous les jours» : Florian, le policier impliqué dans l'Affaire Nahel, sort du silence

En attendant l'examen de son appel après une ordonnance de renvoi devant la cour d’assises, Florian, le policier impliqué dans l'affaire Nahel, est sorti du silence en s'exprimant pour la première fois jeudi 30 octobre.

«Ce n’est pas simple tous les jours, mais je reste combatif». Affectation dans une nouvelle circonscription, quotidien lorsqu'il était en prison et retour à la vie civile après sa détention, Florian, policier et ex-motard à Nanterre accusé du meurtre de Nahel Merzouk s’est exprimé auprès du site Actu Police dans une longue interview publiée ce jeudi 30 octobre.

L'examen de l'appel du policier, qui conteste son renvoi devant la cour d'assises, a été renvoyé au 4 décembre prochain. Cette procédure judiciaire intervient deux ans après la mort de l'adolescent de 16 ans, immobilisé mortellement par Florian, qui contrôlait le véhicule conduit par Nahel. Le second policier présent lors du contrôle, jusqu'alors témoin assisté pour complicité de meurtre, avait bénéficié d'un non-lieu.

🅰️🅿️ ActuPolice



[INTERVIEW EXCLUSIVE]



De l’uniforme pour protéger, à derrière les barreaux.



Florian, brigadier-chef de 40 ans, motard à Nanterre, revient sur l’épreuve qui a bouleversé sa vie : sa mise en examen après une intervention.



Entre détention, menaces de mort et… — UN1TÉ (@UN1TE_policenat) October 31, 2025

Le décès de Nahel Merzouk avait été à l'origine de plusieurs nuits d'émeutes à travers la France. Incarcéré pendant cinq mois, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire, Florian a raconté au site spécialisé que pour «tenir», ce dernier faisait «beaucoup de sport et de lecture» en détention.

«Avec le temps, je commençais à ne plus supporter le bruit des autres détenus qui hurlaient et tapaient en permanence sur les barreaux. L’isolement devenait très pesant, au point que je me parlais à moi-même et tournais en rond. Mais dans l’ensemble, même si ce n’était pas facile, j’ai réussi à rester fort», a-t-il ajouté.

«Je suis surtout inquiet pour ma famille»

Depuis sa sortie de détention en novembre 2023, l’ancien policier de Nanterre a raconté être suivi par un psychiatre et «j’ai un traitement médicamenteux pour soigner mes troubles dépressifs», a-t-il poursuivi.

Aujourd’hui réaffecté dans une autre circonscription, où il déclare faire l’objet «de bienveillance», il confie être «surtout inquiet» pour ses proches «suite aux nombreuses menaces de mort que j’ai reçues et je ne souhaite pas qu’elle revive la même chose qu’il y a deux ans».

Côté professionnel, Florian raconte que son travail est très différent. «Je ne fais plus du tout le même travail qu’auparavant mais je fais de mon mieux et je trouve toujours une oreille attentive pour me guider et m’apprendre les nouvelles tâches qui me sont confiées», a-t-il donc expliqué.

Ce dernier a aussi profité de cet échange pour remercier «tous ces Français qui m’ont écrit pendant ma détention et ceux qui continuent quotidiennement sur les réseaux sociaux à me soutenir». Évoquant l’ordonnance de renvoi devant la cour d’assises, Florian a assuré qu’il s’y rendrait, «déterminé à défendre» sa position «comme depuis le début de l’affaire».