Halloween 2025 : quel est le dispositif de sécurité mis en place à Paris ?

A l’occasion de la fête d’Halloween, des célébrations sont prévues à Paris et en France ce vendredi 31 octobre. Dans la capitale, elles auront lieu surtout dans le secteur du Forum des Halles (1er). De ce fait, un dispositif de sécurité a été mis en place.

Première priorité : la sécurité. Comme chaque année, le 31 octobre est synonyme de déguisements et de frissons. Une date qui marque les célébrations d’Halloween. De ce fait, des célébrations sont prévues un peu partout sur le territoire ce vendredi soir.

A Paris, des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux à se rassembler ce jour dans le secteur Châtelet-Forum des Halles, dans le 1er arrondissement de la capitale. Il s’agit d’un lieu ayant connu ces derniers mois, voire ces dernières semaines, des épisodes de violences.

C’est dans ce quartier que des tensions ont en effet éclaté après l’annulation, le 11 octobre 2025, d’un concert d’un groupe de rap. Ou encore, le 13 septembre dernier, des violences ont eu lieu à Châtelet lors d’une opération de distribution d’un repas gratuit en présence d’un influenceur.

Un périmètre de sécurité instauré

Par conséquent, et compte tenu «des débordements qui sont à craindre dans le cadre de la soirée festive du 31 octobre» et à l’heure où la menace terroriste demeure «aiguë», la préfecture de Police de Paris a mis en place un dispositif de sécurité.

Celui-ci «aura vocation à garantir la sécurité des différents événements de la capitale et la petite couronne et à prévenir des troubles à l’ordre public», nous a indiqué la PP, ajoutant que «ce dispositif robuste sera adapté en conduite, en fonction des événements, comme la préfecture de Police en a l’habitude».

De ce fait, un périmètre de sécurité a été instauré, incluant la rue Etienne Marcel, la rue des Archives, le quai de Gesvres, le quai de la Mégisserie ainsi que la rue du Louvre.

©Préfecture de Police de Paris

Dans ce périmètre, «la présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et rassemblements qui n’ont pas été déclarés, dans les conditions fixées par la loi, sont interdites du vendredi 31 octobre 2025 à 17h jusqu’au samedi 1er novembre 2025 à 2h», peut-on lire dans l’arrêté de la préfecture de Police.

De plus, le port ainsi que le transport d’armes, d’artifices de divertissement ou pyrotechniques, de substances, de mélanges dangereux inflammables ou corrosifs, ainsi que d’équipements de protection «destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public» sont interdits.