Nord : une femme qui voulait «carabiner» la maire de Denain et «mettre le feu» à la mairie condamnée à 10 mois de prison ferme

Une femme ayant menacé de mort la maire de Denain, Anne-Lise Dufour, a comparu ce jeudi 30 octobre devant le tribunal de Valenciennes. Elle a été condamnée à dix mois de prison ferme pour avoir déclaré, sur TikTok, vouloir «carabiner» l’édile et «mettre le feu» à la mairie.

Des faits gravissimes. Mardi 28 octobre, une femme a publié une vidéo de près de quatre minutes sur le réseau social TikTok. À travers celle-ci, elle tenait des propos menaçants à l’encontre de la maire de Denain (Nord) Anne-Lise Dufour, affirmant vouloir «carabiner» l’édile et «mettre le feu» à la mairie.

À la suite de cette vidéo, la mairie de Denain a porté plainte, dénonçant sur le réseau social Facebook des «ignominies». «Rien d’autre à ajouter. Attiser la haine depuis des mois. M’accuser des pires ignominies. Me menacer publiquement en conseil municipal. Et bien oui, sur des gens qui rencontrent probablement des tas de difficultés, voire de problèmes relevant du psychiatrique, ça peut avoir un effet dévastateur…», a écrit l’édile.

L’auteure de la vidéo, qui se filmait à visage découvert et qui avait donné son nom et prénom, a été rapidement interpellée à la suite de la plainte déposée par la maire mercredi 29 octobre dans la matinée.

La mise en cause a été, ensuite, jugée ce jeudi 30 octobre par le tribunal de Valenciennes et a été condamnée à dix mois d’emprisonnement, assortis d’un mandat de dépôt, comme le rapportent nos confrères d’Ici.

La justice a également prononcé à l’encontre de la prévenue une interdiction d’entrer en contact avec Anne-Lise Dufour et de se présenter en mairie pendant deux ans.