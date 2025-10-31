«Nous avons choisi la douceur» : Nawell Madani scelle sa réconciliation avec le petit Djulian par un selfie

Après avoir porté un coup à un enfant de 6 ans dans les rues parisiennes au début du mois octobre, la comédienne Nawell Madani a immortalisé sa réconciliation avec le petit Djulian ce jeudi, en partageant sur les réseaux sociaux un selfie en sa compagnie.

Tout est bien qui finit bien. Le 6 octobre dernier, Nawell Madani se présentait au commissariat du 8e arrondissement de Paris après avoir porté un coup à un enfant de 6 ans «dans un réflexe de défense face à une situation perçue comme dangereuse», soulignait son avocate Me Caroline Toby après les faits.

Une affaire qui avait fait couler beaucoup d’encre en ligne, notamment à cause de la diffusion d'une vidéo de l’altercation, relayée en masse par les internautes. Pour faire cesser la controverse, la quadragénaire a partagé jeudi 30 octobre un selfie en compagnie du petit Djulian et de ses trois frères.

«Il est des rencontres nées d’un malentendu qui, avec le temps, nous font grandir», a écrit la Belge sous un cliché attendrissant, où la fratrie apparaît en train de grimacer. «Entre la peur et les mauvaises interprétations, il manquait des mots. Nous avons choisi la clarté, la douceur et l’apaisement d’une rencontre avec Djulian et les siens, pour que la sincérité et les excuses s’expriment enfin avec justesse, loin de toute confusion», a souligné celle qui s’est fait connaître du grand public avec le Jamel Comedy Club.

Apaiser les maux par les mots

Jean-Marc, le père des quatre garçons, âgés de 6 à 13 ans, rappelait sa version des événements auprès du youtubeur Sam Zirah, le 15 octobre dernier. «On sortait du restaurant et au moment de rentrer chez nous, [nous] avons vu Madame Nawell Madani sur les Champs-Élysées. Elle était en train de marcher toute seule, avec son chien qu’elle portait sur l’épaule».

Les quatre frères, suivis par plus de 10.000 abonnés sur TikTok, sont des petites stars sur les réseaux sociaux sous le pseudo «bebethan93». Ils partagent des vidéos divertissantes, et, dès qu’ils en ont l’opportunité, des clichés avec des stars pour faire gonfler leurs statistiques. Ainsi, en apercevant Nawell Madani, ils ont tenté de l’interpeller pour un selfie.

«Quand elle marchait, (…) mes [quatre] fils ont essayé d’aller la voir. (…) Elle les a stoppés tout de suite. (…) Quand Djulian est arrivé à sa hauteur, il a demandé une photo. Et il a vu le chien et a voulu le caresser. Nawell s’est retournée et elle a jeté le coup de pied», a déclaré le père de famille. Le petit garçon avait alors été pris en charge par les pompiers et transporté à l’hôpital Necker. Le parquet de Paris précisait en suivant que Djulian s’était vu reconnaître une incapacité totale de travail de trois jours.

Malgré ces antécédents entre la famille et Nawell Madani, leur rencontre fût enrichissante, comme l’humoriste l’a précisé en légende du selfie qu’elle a posté sur Instagram. «J’ai découvert (…) des enfants intelligents, sensibles et pleins de coeur. Parfois, la vie nous secoue pour nous rappeler ce qui compte vraiment», a assumé la comédienne.

Une réparation «proportionnelle aux faits»

«Cette affaire ne méritait pas de procès», estimait son avocate Me Carolyne Toby le 10 octobre dernier. «Le parquet partage cette analyse puisque madame Madani est convoquée pour une mesure alternative qui permettra une réparation proportionnelle aux faits», relevait-elle. L’humoriste a été convoquée peu de temps après l’incident devant un délégué du procureur, en vue d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes.

La maman de la petite Lou, âgée de 4 ans, a été profondément impactée par cette altercation. En pleine tournée dans le cadre de son spectacle intitulé «Tout court», Nawell Madani indiquait lors d’une date à Marseille le 16 octobre (Bouches-du-Rhône) avoir «failli ne pas venir à [son] propre spectacle». «Vous qui êtes là ce soir, vous êtes comme mes très proches qui n’ont pas cru la version racontée. Alors, je me suis dit qu’il fallait que je vienne. Le plus important, c’est que le petit va bien», concluait-elle.