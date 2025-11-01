Calais : une femme tuée par balle, la suspecte se donne la mort

Le procureur de la République adjoint de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu, a annoncé qu’une femme avait avoué le meurtre d’une mère de famille avant de se suicider, ce vendredi à Calais (Pas-de-Calais).

Une affaire tragique. Une femme s’est donné la mort après avoir avoué un meurtre par écrit, selon l'AFP. Des informations confirmées à CNEWS ce samedi par le procureur de la République adjoint de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu.

Les faits se sont déroulés ce vendredi 31 octobre à Calais (Pas-de-Calais). La victime, âgée de 39 ans et mère de deux enfants, a été tuée par balle aux alentours de 14h30. Le parquet devrait dévoiler son identité en début de soirée ce samedi.

Par ailleurs, le corps de la mère de famille a été retrouvé dans les parties communes de son immeuble, non loin de la porte de son appartement.

De son côté, l’auteure présumée des faits a revendiqué son geste par écrit dans un courrier retrouvé à ses côtés. Son corps a été découvert dans la soirée de vendredi dans sa voiture garée sur un parking de Calais, où elle «a mis fin à ces jours avec une arme du même type», que celle ayant servi à abattre sa victime.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte pour déterminer plus précisément les raisons du drame. Patrick Leleu a indiqué que la piste du «contexte familial» était envisagée. En effet, la meurtrière présumée et sa victime ont toutes deux partagé la vie du même homme à des périodes différentes.