Corse : quatre adolescents reconnaissent le supplice d’une vache et son veau, diffusé sur les réseaux

Quatre adolescents ont avoué avoir égorgé une vache et abattu son veau en Corse cet été. Ils sont passés aux aveux lors de leur garde à vue, cette semaine, avant d'être tous relâchés.

Un acte d'une extrême violence. Quatre adolescents ont été placés en garde à vue cette semaine, puis relâchés vendredi 31 décembre, pour avoir égorgé une vache et abattu son veau en Corse cet été, a appris l'AFP auprès de la gendarmerie, confirmant une information de Corse Matin.

Trois mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue mercredi 29 octobre, tandis qu'un quatrième, soupçonné d'avoir transporté ses amis en voiturette, a été appréhendé jeudi 30 octobre.

Une enquête ouverte

Les faits remontent à cet été. Des vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux en juillet, montrent ces adolescents «éclaboussés de sang» et une «vache au sol avec une mare de sang, en train d'être décapitée», a rapporté Sophie Shushi, commandante de la compagnie de gendarmerie de Sartène (Corse-du-Sud). Alors que le «petit veau tourne autour», les jeunes «crient : on a tué ta mère», avant de l'abattre avec une arme à feu, a-t-elle ajouté. Les vidéos ont été rapidement supprimées des réseaux sociaux.

Vendredi, les jeunes, âgés de 15 et 16 ans, ont été relâchés. Pour l'heure, une enquête a été ouverte pour «actes de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort», a indiqué vendredi le parquet d'Ajaccio.