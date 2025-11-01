Toute l’actu en direct 24h/24
Lyon : un Afghan de 20 ans, soupçonné d'être un relais de l'organisation terroriste Daesh, a été interpellé

Placé en détention provisoire, il est soupçonné d'être un relais d'une branche active de Daesh. [© GERARD JULIEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un homme, âgé de 20 ans et né en Afghanistan, a été interpellé à Lyon (Rhône) et mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle et de financement d'entreprise terroriste. 

Placé en détention provisoire, un individu né en Afghanistan est soupçonné d'être un relais d'une branche active de Daesh, selon le parquet national antiterroriste à CNEWS ce samedi. «Manifestement adhérent à l'idéologie jihadiste, il est soupçonné d'avoir été en lien avec l'EI-K (Etat islamique au Khorassan), notamment par l'envoi de fonds et à des fins de traduction et de relais de la propagande de cette organisation terroriste», a précisé le parquet antiterroriste.

Interpellé à Lyon le 26 octobre dernier, l'homme âgé de 20 ans avait déjà été mis sous procédure pour «apologie du terrorisme car il éditait et diffusait la propagande de l'EI-K sur les réseaux sociaux», informent nos confrères du Parisien. «Des circuits de financement en direction de l'étranger, vraisemblablement vers des jihadistes de cette branche afghane de Daesh» ont également été exposés. 

Il vient d'être mis en examen pour des chefs de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle et de financement d'entreprise terroriste. 

l'ei-k la branche internationale de l'Etat Islamique

En septembre 2024, deux attaques du groupe EI-K, la branche régionale de l'EI en Afghanistan, ont tué une vingtaine de personnes dans ce pays. L'attaque la plus meurtrière de l'EI-K avait fait 145 morts en mars dans une salle de concert à Moscou. 

«L'EI-K s'est imposé comme la branche de l'EI la plus tournée vers l'international. Il a produit de la propagande dans plus de langues que n'importe quelle autre filiale depuis l'apogée du califat (autoproclamé) en Irak en Syrie», avait souligné Lucas Webber, cofondateur du site spécialisé Militant Wire. 

Sur le même sujet «Une décision totalement incompréhensible» : Christian Estrosi et Eric Ciotti dénoncent l’interruption du match Nice-Lyon après des chants anti-Daesh Lire

«Cette vision internationale inclut une campagne ambitieuse et agressive pour renforcer ses capacités opérationnelles extérieures et frapper ses différents ennemis à l’étranger». L'EI-K est depuis longtemps dans le viseur des polices et services de renseignement occidentaux mais aussi russes.

