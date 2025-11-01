Meurtre à Calais : qui était Cindy Morvan, ex-championne tuée par balle ?

Alors qu'une enquête pour homicide volontaire est en cours après le décès de deux femmes dans des circonstances tragiques à Calais ce vendredi, le profil de la victime, Cindy Morvan se dévoile. Mère de famille, ex-championne de France de cyclisme sur piste, la disparition de la jeune femme a bouleversé la région.

Après le choc, place à la tristesse. Vendredi, une femme a avoué par écrit en avoir tué une autre à Calais avant de se suicider. La victime, une femme âgée de 39 ans, est décédée «vers 14h30», de l'un des deux coups de feu tirés par une arme à feu gros calibre, avait déclaré le procureur de la République adjoint de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leuleu. L'autrice présumée des faits avait laissé derrière elle une lettre de confession.

Quelques heures après ces tragiques événements, le portrait de la quarantenaire commence à se dégager. Cindy Morvan, 39 ans, était mère de deux enfants. Elle était très impliquée dans les clubs sportifs locaux, notamment de vélo et était une bénévole aimée de tous. Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants de Calais ont partagé leur émotion à travers des messages touchants : «Cette nouvelle est terrible, Cindy était tellement gentille», peut-on lire par exemple.

La maire de Calais a également adressé un communiqué, diffusé sur Facebook : «Une femme, une mère, une bénévole passionnée, brutalement arrachée à ceux qu'elle aimait. Mes pensées vont à ses enfants, à sa famille, à ses proches et à toute la communauté sportive, profondément touchée par sa disparition».

Ex-championne de France de cyclisme sur piste

Cindy Morvan était connue en particulier pour être une ancienne championne de France de cyclisme sur piste. Passionnée depuis toujours, la quarantenaire était désireuse de transmettre son savoir et de ce fait, s'impliquait beaucoup auprès des jeunes dans la région Nord-Pas-De-Calais. Sur les réseaux sociaux, la Fédération française de cyclisme (FFC) a, elle aussi, tenu à lui rendre hommage.

Une enquête pour homicide volontaire contre X a été ouverte, afin d'établir les circonstances du drame. Parmi les éléments communiqués par les enquêteurs figure le fait que Cindy Morva, était l'ex-compagne du conjoint actuel de sa meurtrière. Un élément qui laisse à penser que le «contexte familial» pourrait être le motif du crime.