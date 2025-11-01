Seine-Saint-Denis : un homme condamné à 18 ans de prison pour avoir immolé sa compagne de 26 ans

Poursuivi pour avoir immolé, en octobre 2022 à Stains, sa compagne Johanna P., alors âgée de 26 ans, Yann S. a été condamné ce vendredi par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à 18 ans de réclusion criminelle.

Un soulagement pour les proches de la victime. Presque trois ans jour pour jour après la mort de Johanna P., son ancien compagnon Yann S. a été condamné ce vendredi par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à 18 ans de réclusion criminelle pour son meurtre.

Ainsi, les jurés ont estimé que «l’ensemble des arguments qui étaient en lien avec le suicide (...) n’étaient pas recevables», a déclaré le président alors que l'accusé, aujourd'hui âgé de 27 ans, n'a jamais reconnu les faits, plaidant l'accident et un geste suicidaire de sa compagne.

L’avocat général avait de son côté requis 26 ans de prison à l’encontre de Yann S.

Le 17 octobre 2022, peu après 21h, un policier à la retraite entendait une détonation et découvrait une voiture en flammes. Des policiers se rendaient sur les lieux, et apercevaient près du véhicule une femme presque nue présentant des brûlures sur l'ensemble du corps.

Johanna P. a été brûlée à 40% «au niveau principalement du visage, des bras, des avant-bras, du thorax, de l'abdomen, du périnée et des cuisses», selon l'acte d'accusation. Malgré une prise en charge rapide, elle est morte des suites de ses blessures le 2 novembre 2022.

Un appel envisagé

A l'issue de la décision, la défense, qui avait plaidé la relaxe, a jugé auprès de l'AFP le verdict «très décevant».

«Humainement, cela se comprend si on le pense coupable mais, au vu des expertises et de l'ensemble des éléments, c'est l'idée même de cette culpabilité qui pose difficulté», a réagi Me Talia Coquis. Un appel est envisagé, a-t-elle indiqué.

Dès l'ouverture du procès ce mardi 28 octobre, les débats ont beaucoup tourné autour de potentielles envies suicidaires de la jeune femme qui, selon l'accusé, s'était elle-même versé l'essence dessus, avant de faire des étincelles pour le provoquer.

Selon sa version, il aurait à son tour sorti son briquet et ignore si le feu est parti de l'un des deux briquets ou de sa cigarette.

Carole Yturbide, avocate d'une partie de la famille de la victime, dont la mère de Johanna P. avec qui celle-ci vivait, a accueilli le verdict avec soulagement. «Nous sommes très satisfaits qu'il soit reconnu comme meurtrier car, en face, c'est l'acquittement qui était plaidé. (…) Maintenant, 18 ans pour une vie, ça laisse toujours amer», a-t-elle ajouté.

En 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France, un chiffre en hausse de 11% sur un an, selon les dernières données du ministère de l'Intérieur.