Alpes-Maritimes : un homme tué par son fils à l'arme blanche

Un homme est décédé, ce dimanche, à Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes, après avoir été poignardé par son fils à l’arme blanche.

Une affaire de famille. Un homme a été tué après avoir été mortellement poignardé par son fils dimanche à Mouans-Sartoux, ville située dans les Alpes-Maritimes, entre Grasse et Cannes, a-t-on appris de sources proches de l'enquête.

La victime de l'«homicide» présenterait «plusieurs blessures dont au moins une au niveau du cou», a expliqué une de ces sources. L'assaillant, âgé d'une vingtaine d'années, a "assassiné son père (...) sur le seuil de l'appartement" familial situé à Mouans-Sartoux, a détaillé le maire de la commune, Pierre Aschieri.

Un possible «drame intrafamilial»

Les faits, qui se sont déroulés un peu avant 13h, auraient pour origine un «drame intrafamilial», a confirmé une source proche du dossier.

Le suspect a été interpellé aux alentours de 13h45, a indiqué la gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'AFP. Contacté par l'AFP, le procureur de Grasse, Éric Camous, n'a pour l'heure fait aucun commentaire et a indiqué se rendre sur place.