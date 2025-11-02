«Je vais brûler ton cœur» : une enseignante condamnée pour le viol et le meurtre de la fille de son ex-petit ami

Amber Lee Hughes, 28 ans, a été reconnue coupable du viol et du meurtre de la fille de son ex-compagnon, âgée de 4 ans. Le drame, survenu en janvier 2023, a profondément choqué l’Afrique du Sud. La peine sera prononcée début 2026.

Un drame glaçant. La Haute Cour de Johannesburg a reconnu coupable Amber Lee Hughes, 28 ans, du meurtre de la fille de son ancien compagnon, une fillette de 4 ans nommée Nada-Jane Challita, rapporte The Sun.

25 Year Old Preschool teacher Amber Lee Hughes found guilty of murdering and raping a four-year-old stepdaughter, Nada-Jane Challita.#amberleehughespic.twitter.com/h82OFfXDHF — South African Daily (@southafricandly) August 29, 2025

Selon les éléments du dossier, le drame est survenu le 23 janvier 2023. Le père de l’enfant, Elie Challita, avait confié sa fille à sa compagne le temps d’un entretien d’embauche, précise encore The Sun.

Peu après son départ, Amber Lee Hughes a envoyé à l’homme un message de menace. «Tu m’as brisé le cœur, je vais brûler le tien». Quelques instants plus tard, elle aurait placé l’enfant dans la baignoire, avant de s’asseoir sur elle et de lui maintenir la tête sous l’eau jusqu’à ce qu’elle cesse de respirer.

Le corps sans vie de la fillette a été retrouvé peu après. L’autopsie a révélé qu’elle avait été violée à deux reprises avant sa mort, un élément aggravant qui a renforcé la gravité des charges retenues contre la jeune femme.

Une sentence qui tombera début 2026

Lors de l’ouverture du procès, Amber Lee Hughes avait d’abord plaidé non coupable, avant de finalement reconnaître les faits. À la barre, elle a expliqué que l’incident avait été déclenché par une violente dispute avec le père de la victime au sujet de son infidélité.

Au cours des audiences de détermination de la peine, tenues le 27 octobre, la meurtrière a affirmé souffrir d’un trouble de la personnalité et d’un syndrome de stress post-traumatique, tout en assurant avoir été consciente de ses actes le jour du drame. Le juge a écarté la thèse d’une perte de contrôle involontaire.

Les messages menaçants envoyés avant le meurtre ont été jugés suffisants pour établir la préméditation et l’intention criminelle. L’accusation a également mentionné l’usage présumé d’un objet inséré dans les parties intimes de l’enfant, aggravant encore la nature des faits reprochés.

Bien que reconnue coupable, la peine définitive d’Amber Lee Hughes n’a pas encore été prononcée. Une nouvelle audience est prévue pour le début de l’année 2026 afin de déterminer la sanction finale.

«Aucune peine ne ramènera ma fille. La vraie justice n’existe pas dans ce monde, mais elle commence ici, avec cette condamnation», a déclaré le père de la victime, profondément ému, à l’issue de la lecture du verdict.