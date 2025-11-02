Pau : le suspect de la fusillade dans une épicerie a été placé en garde à vue

Ce dimanche, un homme de 24 ans a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre. Il est suspecté d’être l’un des auteurs d’une fusillade survenue dans une épicerie de Pau (Pyrénées-Atlantiques).

Plusieurs tireurs, une garde à vue. Dans la nuit de vendredi à samedi, une fusillade a éclaté dans une épicerie du quartier Saragosse à Pau. Ce dimanche, un suspect de 24 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative de meurtre, a indiqué le procureur de la République, Rodolphe Jarry, à France 3 Régions.

Plusieurs syndicats de police évoquent la piste d’un règlement de comptes lié à un trafic de stupéfiants. Une enquête a été ouverte et confiée au Service interdépartemental de la police judiciaire, chargé d’établir les circonstances et les motivations de cette fusillade.

Un conflit entre amis ?

Au cours de la soirée d’Halloween, le ton serait monté entre trois hommes dans une petite épicerie du Sud-Ouest. Deux d’entre eux auraient alors sorti des armes à feu avant d’ouvrir le feu, dans la boutique puis dans la rue. Une dizaine de douilles ont été retrouvées sur les lieux, selon le parquet de Pau.

Deux témoins, interrogés par La République des Pyrénées, décrivent un échange entre des hommes qui semblaient se connaître : «Ils étaient trois et avaient entre 20 et 25 ans. L’un d’eux était en train de retirer de l’argent via un service de transfert international», expliquent-ils, «L’un des deux demandait à l’autre de sortir tandis que la transaction se terminait».

L’un des hommes a été blessé par balle à la jambe. Le procureur de la République a précisé : «Il souffrait de blessures par balle aux jambes». Le blessé, hospitalisé à Pau, a ensuite été placé en garde à vue ce dimanche grâce aux premiers éléments de l’enquête.