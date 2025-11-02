Toute l’actu en direct 24h/24
Violences urbaines à Halloween : «Dès lors que tu touches un flic, tu blesses ou tu agresses un flic, c'est automatiquement la prison», martèle ce syndicaliste policier

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Dès lors que tu touches un flic, tu blesses ou tu agresses un flic, c'est automatiquement la prison», a martelé Denis Iglesias ce dimanche sur CNEWS. Le secrétaire national adjoint du syndicat de Police Alliance est revenu sur les violences urbaines survenues en région Auvergne-Rhône-Alpes en marge de la soirée de Halloween.

