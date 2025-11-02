Violences urbaines à Halloween : «Dès lors que tu touches un flic, tu blesses ou tu agresses un flic, c'est automatiquement la prison», martèle ce syndicaliste policier

«Dès lors que tu touches un flic, tu blesses ou tu agresses un flic, c'est automatiquement la prison», a martelé Denis Iglesias ce dimanche sur CNEWS. Le secrétaire national adjoint du syndicat de Police Alliance est revenu sur les violences urbaines survenues en région Auvergne-Rhône-Alpes en marge de la soirée de Halloween.