Dijon : une prisonnière agresse sa co-détenue avant de s'en prendre à deux gardiens

Une détenue de la maison d’arrêt de Dijon (Côte-d’Or) a agressé sa co-détenue ce lundi. Cette dernière s’en est prise ensuite à deux surveillantes pénitentiaires lors de leur intervention, a appris CNEWS auprès du parquet de Dijon.

Un nouvel épisode de violence en prison. Les faits se sont déroulés ce lundi 3 novembre à la maison d’arrêt de Dijon (Côte-d’Or). Une détenue s’en est prise à sa co-détenue, a appris CNEWS auprès du parquet de Dijon. Selon le syndicat FO Justice, deux surveillants ont été à leur tour agressés lors de leur intervention.

➡️ Prison de Dijon : Agression au quartier femme https://t.co/S3dBv5WcdBpic.twitter.com/LwAoeTEEYb — FO JUSTICE (@SyndFoJustice) November 3, 2025

Ces deux surveillants ont été pris en charge par les pompiers. Ces derniers n’ont pas été hospitalisés. La détenue mise en cause souffre, selon le parquet de Dijon, de graves problèmes psychiatriques.